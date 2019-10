XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (14.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Die E.ON-Aktie zähle am Montag zu den stärksten Werten im DAX und nähere sich der 9,00-Euro-Marke wieder an. Dabei bestimme nach wie vor die Übernahme der RWE-Tochter innogy die Schlagzeilen. Der Versorger sei mit der Integration beschäftigt. Auch die Experten seien sich noch uneinig, wie es bei E.ON künftig weitergehe.Die UBS bleibe bei ihrer Einschätzung für den Versorger weiter verhalten. Die Aktie sei zwar interessanter als vor sechs Monaten, so Analyst Sam Arie. Allerdings berge die Veröffentlichung der Quartalszahlen Risiken und die Markterwartungen für 2020 seien ambitioniert. Das Kursziel des Experten laute 9,00 Euro, die Einstufung bleibe "neutral".Positiver gestimmt sei Deepa Venkateswaran von Bernstein Research. Sie habe nach dem Asset-Tausch mit RWE zwar ihr Bewertungsmodell überarbeitet. Das Kursziel liege allerdings unverändert bei 11,00 Euro - das Votum laute unverändert "outperform".Die E.ON-Aktie bleibt deshalb vorerst lediglich eine Halteposition, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze E.ON-Aktie: