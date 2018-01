Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

8,728 EUR -0,35% (26.01.2018, 09:31)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (26.01.2018/ac/a/d)







Paris (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktie könnte in Richtung 7,82 EUR abfallen - ChartanalyseE.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) befindet sich seit einem Hoch bei 10,81 EUR vom 9. November 2017 in einer Abwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dabei sei der Wert am 10. Januar 2018 auf seinen Aufwärtstrend seit Dezember 2016 zurückgefallen. Anschließend habe er sich seitwärts aus diesem Trend hinausgeschlichen. In den letzten beiden Tagen habe E.ON etwas stärker unter Druck gestanden und sich vom Aufwärtstrend seit Dezember 2016 entfernt.Mit diesem Trendbruch, der gestern bestätigt worden sei, habe sich ein weiteres Verkaufssignal ergeben. In den kommenden Tagen und Wochen könnte E.ON nun in Richtung 7,82 EUR abfallen. Damit sich das Chartbild wieder deutlich verbessere, müsste die E.ON-Aktie über 9,17 EUR ansteigen und damit auch den gebrochenen Aufwärtstrend zurückerobern. (Analyse vom 26.01. 2018)Börsenplätze E.ON-Aktie:XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:8,714 EUR +0,60% (26.01, 2018, 09:17)