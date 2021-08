ISIN E.ON-Aktie:

E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (16.08.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - E.ON: Aktie durchbricht Widerstand vom Juli 2020 - AktiennewsDie Aktie von E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) legt am Montag um 0,87% auf 10,850 Euro zu und durchbricht den Widerstand bei 10,805 Euro, der durch das Hoch vom 21. Juli 2020 markiert wird, so die Experten von XTB.Sollten die heutigen Intraday-Gewinne gehalten oder weiter ausgebaut werden, könnte sich die Rally für einen siebten Handelstag in Folge fortsetzen. Da es immer noch etwas von dem pandemiebedingten Kurseinbruch, bei der die Aktie rund 34% an Wert verloren habe, aufzuholen gebe, könnte das Vorjahreshoch (11,558 Euro) das nächste Ziel für die Käufer darstellen. Im Falle einer Korrektur könnten sich Händler auf das lokale Swing-Level bei 10,492 Euro konzentrieren - hier verlaufe zudem die untere Grenze des Aufwärtstrendkanals und bei 10,425 Euro wäre das 38,2% Retracement zu finden.Börsenplätze E.ON-Aktie:10,872 EUR +0,70% (16.08.2021, 11:37)Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:10,866 EUR +0,80% (16.08.2021, 11:51)