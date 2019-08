Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

8,609 EUR -3,03% (08.08.2019, 17:29)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (08.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Der deutsche Versorger habe mit seinen Quartalszahlen den jüngsten Abwärtstrend nicht stoppen können. Im Gegenteil: Die E.ON-Aktie falle in einem freundlichen Gesamtmarkt relativ deutlich und drohe weiter an Boden zu verlieren. Experten würden v.a. in den Problemen in England eine Gefahr für die Gewinnentwicklung sehen.Die technische Verfassung der E.on-Aktie sei deutlich schlechter als noch im Juni. Mit dem Fall unter 9 Euro habe die E.ON-Aktie ein Verkaufssignal generiert. Jetzt komme es darauf an, ob die Unterstützung bei 8,40 Euro halte. Falls nicht, rücke das 52-Wochen-Tief bei 8,16 in den Fokus.E.on präsentiere sich in keiner guten Verfassung. Wer dennoch investiert sei, behalte den Stoppkurs von 7,80 Euro im Auge, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.08.2019)Börsenplätze E.ON-Aktie:XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:8,616 EUR -2,36% (08.08.2019, 17:15)