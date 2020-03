Börsenplätze E.ON-Aktie:



XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

8,901 EUR +6,98% (25.03.2020, 14:00)



Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

8,959 EUR +5,65% (25.03.2020, 14:14)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (25.03.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) unter die Lupe.Große Freude bei Anleger und Analysten: E.ON habe heute seine Zahlen publiziert. Umsatz- und Gewinnerwartungen der Analysten seien übertroffen und Dividendenerhöhungen versprochen worden. E.ON sei damit unangefochten an der DAX-Spitze und die Aktie notiere deutlich im Plus.Vor allem die geplante jährliche Dividendenanhebung bis 2022 sorge am Markt für Optimismus. Hierfür plane E.ON seine Gewinne mithilfe der Innogy-Übernahme zu erhöhen. Analysten würden das zukünftige operative Geschäft von E.ON mehrheitlich positiv bewerten:Goldman Sachs habe von soliden Zahlen gesprochen. RBC erachte den mittelfristigen Ausblick für positiv. Ein Barclays-Analyst spreche sogar vom Top-Pick des europäischen Energiesektors - er sehe die Aktie im Vergleich zur Konkurrenz noch immer deutlich unterbewertet.Insgesamt würden 14 Analysten die E.ON-Aktie aktuell zum "Kauf" empfehlen. Elf würden die Aktien zu "Halten" und nur drei Analysten zu "Verkaufen" raten. Das durchschnittliche Kursziel aller Analysten liege bei 10,40 Euro - das entspreche einem Kurspotenzial von 15 Prozent.Anleger sollten bei der E.ON-Aktie an Bord bleiben, so Pierre Kiren von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link