Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (02.02.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Aktie des Düsseldorfer Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF).Der Versorger habe - wie nicht anders zu erwarten war - das Übernahmeangebot von Fortum für Uniper (22,00 Euro je Aktie in bar), das keine Mindestannahmequote beinhalte, angenommen. Damit realisiere E.ON einen Mittelzufluss von ca. 3,76 Mrd. Euro. Fortum rechne damit, dass bis Mitte 2018 alle erforderlichen Freigaben vorliegen würden. Den Verkaufspreis erachte Diermeier in Anbetracht der Paketgröße für adäquat.Des Weiteren habe die E.ON-Tochter PreussenElektra vor einem internationalen Schiedsgericht einen Sieg gegen die ENGIE-Tochter Electrabel bezüglich der belgischen Atomsteuer (321 Mio. Euro) gewonnen. Dies wirke sich laut Unternehmensangaben positiv auf das berichtete Nettoergebnis, den Cashflow und die wirtschaftliche Nettoverschuldung aus. Die Steuerungsgrößen bereinigtes EBIT und bereinigtes Nettoergebnis würden davon unbeeinflusst bleiben. Der nach Ansicht des Analysten positive Newsflow habe aber nicht verhindern können, dass die E.ON-Aktie zuletzt unter deutlichem Abgabedruck (seit Jahresanfang: -8%; 12 Monate: +19%) gestanden habe.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die E.ON-Aktie unverändert mit dem Votum "halten" ein. Das Kursziel werde von 11,20 Euro auf 9,50 Euro gesenkt. (Analyse vom 02.02.2018)Börsenplätze E.ON-Aktie:XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:8,30 EUR -0,86% (02.02.2018, 09:43)