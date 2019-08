Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

Kurzprofil E.ON SE:



E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (19.08.2019/ac/a/d)



New York (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse des Analysten Ahmed Farman von Jefferies & Co:Laut einer aktuellen Aktienanalyse empfiehlt Ahmed Farman, Analyst von Jefferies & Co, die Aktien von E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) nunmehr zu halten.Die Verschuldung von E.ON SE sei noch immer hoch, sagen die Analysten von Jefferies & Co. Zusätzliche Veräußerungen von Beteiligungen könnten in dieser Hinsicht Abhilfe schaffen.Neben gesunkenen Erwartungen lasse auch der zuletzt gesunkene Aktienkurs das Anlageprofil wieder ausgeglichener erscheinen, so der Analyst Ahmed Farman.Die Aktienanalysten von Jefferies & Co stufen in ihrer E.ON-Aktienanalyse das Rating von "underperform" auf "hold" hoch, reduzieren aber das Kursziel von 8,20 auf 7,80 EUR.Börsenplätze E.ON-Aktie:XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:8,41 EUR +1,46% (19.08.2019, 17:31)