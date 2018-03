Börsenplätze E.ON-Aktie:



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das sich auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentriert. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Uniper Gruppe wurde mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten und ist seit dem 12. September 2016 börsennotiert. (12.03.2018/ac/a/d)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von Erkan Aycicek, Investmentanalyst von der LBBW:Erkan Aycicek, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF).In der Nacht zum Sonntag hätten EON und RWE mit geteilt, dass beide Energiekonzerne eine grundlegende Einigung über den Erwerb der von RWE gehaltenen 76,8%-Beteiligung an der innogy SE erzielt hätten. Der Erwerb würde im Rahmen eines weitreichenden Tauschs von Geschäftsaktivitäten und Beteiligungen erfolgen. Der Abschluss einer entsprechenden Vereinbarung bedürfe noch der Zustimmung der Gremien beider Konzerne.Die Einigung umfasse folgende Komponenten: 1) E.ON würde im Tausch gegen die 76,8%-Beteiligung an innogy zunächst RWE eine Beteiligung an der E.ON SE in Höhe von durchgerechnet 16,67% (auf Basis des Aktienkurs von Freitag, ein Gesamtwert von 3,6 Mrd. EUR) gewähren. Die Aktien würden im Rahmen einer 20%-Sachkapitalerhöhung aus bestehendem genehmigten Kapital ausgegeben. 2) E.ON würde an RWE einen weitgehenden Teil des erneuerbaren Energiegeschäfts (etwa 4,5 GW an Kapazitäten) und die von der E.ON-Tochter PreussenElektra gehaltenen Minderheitsbeteiligungen an Emsland und Gundremmingen übertragen.3) Des Weiteren würde RWE das gesamte erneuerbare Energiegeschäft von innogy sowie innogys Gasspeichergeschäft und den Anteil am österreichischen Energieversorger Kelag erhalten. Die Übertragung der Geschäftsaktivitäten und Beteiligungen würde mit ökonomischer Wirkung zum 1. Januar 2018 erfolgen. 4) Die Transaktion sieht ferner eine Barzahlung von RWE an E.ON von 1,5 Mrd. EUR vor.E.ON würde den Aktionären der innogy SE ein freiwilliges Übernahmeangebot in bar in Höhe von 40 EUR je Aktie unterbreiten. Dieser Gesamtwert setze sich aus einem Angebotspreis von EUR 36,76 je Aktie, sowie den Zahlungen aus den unterstellten Dividenden der innogy von insgesamt EUR 3,24 pro Aktie für die Geschäftsjahre 2017 und 2018 zusammen. Der Gesamtwert des Übernahmeangebots belaufe sich auf 22,2 Mrd. EUR (davon 1,8 Mrd. EUR Dividenden). Bei vollständiger Annahme der innogy-Minderheitsaktionäre hätte E.ON einen Cashabfluss von 5,2 Mrd. EUR, abgemildert durch die Barzahlung von RWE an E.ON von 1,5 Mrd. EUR.Erkan Aycicek, Investmentanalyst der LBBW, bewertet die E.ON-Aktie weiterhin mit dem Votum "halten". Das Kursziel werde unverändert bei 11,00 EUR gesehen. (Analyse vom 12.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link