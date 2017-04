Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

7,391 EUR +0,68% (11.04.2017, 16:13)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Eurex Optionskürzel E.ON-Aktienoption:

EOA



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) ist ein internationales privates Energieunternehmen, das vor einem fundamentalen Wandel steht: Mit Umsetzung der neuen Strategie wird E.ON sich künftig vollständig auf Erneuerbare Energien, Energienetze und Kundenlösungen und damit auf die Bausteine der neuen Energiewelt konzentrieren. Das konventionelle Erzeugungsgeschäft sowie der Energiehandel wurden zum 1. Januar 2016 in eine eigene Gesellschaft, Uniper, überführt. Die Gesellschaft soll im zweiten Halbjahr 2016 an die Börse gebracht und mehrheitlich an die Aktionäre von E.ON abgespalten werden.



Im Geschäftsjahr 2015 erwirtschafteten mehr als 56.000 Mitarbeiter von E.ON in vielen Ländern Europas sowie in Russland und Nordamerika einen Umsatz von rund 116 Milliarden Euro. Hinzu kommen gemeinsam mit Partnern geführte Geschäfte in Brasilien und in der Türkei. Im Bereich der Erneuerbaren Energien gehört E.ON zu den weltweit führenden Unternehmen. Rund 33 Millionen Kunden (inkl. 9 Millionen Kunden des Joint Ventures Enerjisa in der Türkei) beziehen Strom und Gas von E.ON. Das breite Stromerzeugungsportfolio von E.ON umfasst rund 45 GW Erzeugungskapazität. (11.04.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktie: Aktionäre können auf steigende Dividende hoffen - AktienanalyseE.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) hatte erst vor kurzem bekannt gegeben, dass der Energiekonzern im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust in Höhe von 16 Milliarden Euro zu verzeichnen hatte, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Für die Aktie des Unternehmens habe diese Botschaft allerdings kein Beinbruch dargestellt. Sie habe sich wieder erholt und notiere aktuell bei 7,33 Euro (Stand: 11.04.2017).Der riesige Schuldenberg komme laut Unternehmensangaben durch Einmaleffekte aus der Abspaltung des fossilen Kraftwerkparks "Uniper", einer in diesem Jahr fälligen Einzahlung in den staatlichen Fonds zur Abwicklung der Atomkraft sowie der Aufstockung der Pensionsrückstellungen, als Folge des niedrigen Zinsumfeldes, zustande. E.ON selbst blicke allerdings zuversichtlich in die Zukunft und sei davon überzeugt, nach der Konzernteilung aus dem vergangenen Jahr, sich jetzt besser auf die operativen Kerngeschäftsfelder Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien zu konzentrieren und in diesen weiter zu wachsen.Zudem habe der bereinigte Konzernüberschuss, nach Abzug der Einmaleffekte, bei etwa 3,1 Milliarden Euro gelegen und Aktionäre könnten in diesem Jahr mit einer Dividende von 21 Cent und ab kommendem Jahr sogar von 30 Cent je Aktie rechnen. Um der dennoch hohen Nettoverschuldung in Höhe von etwa 26,3 Milliarden Euro Herr zu werden, versuche sich das Unternehmen am Anleihenmarkt und wolle so von einer kostengünstigen Umschuldung profitieren. 3 Milliarden Euro frisches Kapital sollten Investoren in Form einer Hybridanleihe E.ON zu Verfügung stellen. Der Energiesektor habe in jüngster Vergangenheit allerdings nicht zu den Lieblingen der Investoren gehört und auch das derzeit bestenfalls mittelmäßige Bonitäts-Rating lasse Zweifel aufkommen, ob die Pläne des Vorstandsvorsitzenden Johannes Teyssen so zu realisieren seien.Börsenplätze E.ON-Aktie:XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:7,387 EUR +0,31% (11.04.2017, 15:58)