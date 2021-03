Tradegate-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,50 EUR +3,31% (25.03.2021, 12:18)



XETRA-Aktienkurs E.ON-Aktie:

9,498 EUR +3,80% (25.03.2021, 12:03)



ISIN E.ON-Aktie:

DE000ENAG999



WKN E.ON-Aktie:

ENAG99



Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

EOAN



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol E.ON-Aktie:

ENAKF



Kurzprofil E.ON SE:



E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, NASDAQ OTC-Symbol: ENAKF) konzentriert sich mit über 70.000 Mitarbeitern auf Energienetze, Kundenlösungen und Erneuerbare Energien. Mit der klaren Fokussierung auf zwei starke Säulen will E.ON bevorzugter Partner für Energie- und Kundenlösungen werden. Die neue E.ON wird durch die anstehende schrittweise Integration von innogy in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen wettbewerbsfähiger, innovativer und kompetenter. (25.03.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - E.ON-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Energiekonzerns E.ON SE (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF).E.ON habe die im August gesenkten Ziele für 2020 souverän erreicht (oberes Ende (bereinigtes EBIT) bzw. obere Hälfte (bereinigtes Nettoergebnis) der Zielspanne). Damit sei der Energieversorger über den Analysten-Erwartungen und dem Marktkonsens herausgekommen. Der Dividendenvorschlag für 2020 (0,47 (Vj.: 0,46) Euro je Aktie) habe der Analysten-Prognose entsprochen. Der Ergebnisausblick für 2021 (impliziere Anstiege) sei beim bereinigten EBIT hinter der bisherigen Analysten-Prognose zurückgeblieben, habe aber beim bereinigten Nettoergebnis tendenziell über seiner bisherigen Prognose gelegen.Allerdings habe E.ON bereits angekündigt, wegen der Einigung mit der Bundesregierung hinsichtlich der Entschädigung für den beschleunigten Kernenergieausstiegs, die Ergebnis-Guidance in Q3 wahrscheinlich zu erhöhen. Ferner stelle E.ON bis 2023 weiteres Ergebniswachstum in Aussicht. Die Dividende solle nach wie vor um bis zu 5% p.a. steigen. Die Attraktivität der Dividendenrendite der E.ON-Aktie werde zwar durch den Anstieg der Marktzinsen geschmälert, allerdings stünden dem das Ergebniswachstum sowie die Fortschritte beim Verschuldungsabbau gegenüber.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (zwölf Monate) von über 10% lautet das Votum für die E.ON-Aktie (seit der letzten Kommentierung vom 13.11.2020: -1%) neu "kaufen" (alt: "halten"), so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 9,70 auf 10,00 Euro angehoben. (Analyse vom 25.03.2021)Börsenplätze E.ON-Aktie: