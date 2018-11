Konkurrenz



Zu Beginn würden nur Zahlungen in Euro abgewickelt, bei Bedarf könnten auch andere Währungstransfers unterstützt werden. Tips sei eine Antwort auf den steigenden Bedarf an Sofortbezahldiensten (Instant Payment). Der neue Service könnte traditionellen Zahlungsdienstleistern - etwa Kartenanbieter wie Visa oder Mastercard - genau so Konkurrenz machen wie modernen Zahlungsdienstleistern (PayPal, Klarna, oder Google Pay und Apple Pay).



Es bestünden zwar bereits andere Sofort-Initiativen: So gebe es die RT1-Lösung der europäischen Bankenaufsicht EBA. Und viele Staaten hätten nationale Sofortzahl-Lösungen. Diese hätten sich laut EZB aber einerseits oft nicht richtig etabliert und andererseits seien sie der EZB auch ein Dorn im Auge. Sie sehe die Gefahr, dass sich dadurch nationale Fragmentierungen in den europaweiten Zahlungsverkehr einschleichen würden. Tips stelle hingegen sicher, dass jeder Kontoinhaber in Europa erreicht werden könne. Es seien derzeit allerdings nur acht Banken dabei und es bleibe daher abzuwarten, wie sich dieses System etabliere.



Überweisung direkt in Zentralbankgeld abgerechnet



Einer der Unterschiede zu existierenden Lösungen sei, dass bei Tips das Geld sofort in Zentralbankgeld überwiesen werde, heiße es bei der EZB. Tips solle laut den Angaben rein kostendeckend und nicht profitorientiert arbeiten. Das Eurosystem wolle dieses Service um 0,20 Eurocent (0,002 Euro) per Transaktion anbieten. Die teilnehmenden Dienstleister müssten keine Eintritts- oder Kontoführungsgebühren zahlen, sie könnten weiters selbst festlegen, wie viel sie ihren Kunden für das Service verrechnen würden. Die Zentralbank gehe davon aus, dass die Kosten für Transaktionen unter heute übliche Niveas sinken würden. Bei Kreditkartenzahlungen seien zum Beispiel bis zu 0,3 Prozent des Einkaufswerts üblich. (30.11.2018/ac/a/m)





