Ausschlaggebend hierfür waren höhere Nettoforderungen aus Direktinvestitionen (1 840 Mrd. Euro nach 1 727 Mrd. Euro) sowie geringere Nettoverbindlichkeiten aus Wertpapieranlagen (2 401 Mrd. Euro nach 2 439 Mrd. Euro) und Finanzderivaten (55 Mrd. Euro nach 62 Mrd. Euro). Diesen Entwicklungen standen höhere Nettoverbindlichkeiten bei den übrigen Kapitalanlagen (721 Mrd. Euro nach 710 Mrd. Euro) sowie ein Rückgang der Währungsreserven (von 727 Mrd. Euro auf 708 Mrd. Euro) gegenüber.



Die Verbesserung des Netto-Auslandsvermögensstatus des Euroraums im vierten Quartal 2016 lässt sich durch per saldo positive, durch Wechselkurs- und Marktpreiseffekte bedingte Neubewertungen und durch Finanztransaktionen erklären. Dem standen negative sonstige Bestandsveränderungen, die vor allem mit Umgruppierungen und einer veränderten Datengrundlage zusammenhingen, gegenüber. Die positiven wechselkursbedingten Bewertungseffekte waren bei allen Positionen der Forderungen wie auch der Verbindlichkeiten zu verzeichnen. Bei den Forderungen und Verbindlichkeiten aus Direktinvestitionen wurden die Nettoinvestitionen und die positiven Bewertungseffekte nur zum Teil durch negative sonstige Bestandsveränderungen ausgeglichen. Der Anstieg der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Wertpapieranlagen ergab sich primär aus positiven Wechselkurs- und Preisänderungen, die durch Nettokäufe auf der Aktivseite verstärkt und durch Nettoveräußerungen/ -tilgungen auf der Passivseite teilweise wieder aufgezehrt wurden.



Die Bruttoauslandsverschuldung des Euro-Währungsgebiets belief sich zum Stand Ende 2016 auf 13,6 Billionen Euro (rund 126% des euroraumweiten BIP), womit sie sich gegenüber dem Vorquartal um rund 20 Mrd. Euro verringerte. Die Nettoauslandsverschuldung ging auch um etwa 40 Mrd. Euro zurück, was einem Anstieg der Auslandsforderungen in Form von Schuldverschreibungen zuzuschreiben war.



Geografische Aufschlüsselung



Ende 2016 beliefen sich die Forderungsbestände des Euroraums aus Direktinvestitionen im Ausland auf 10,2 Billionen Euro; davon entfielen 28% auf die Vereinigten Staaten und 20% auf das Vereinigte Königreich. Die Bestände des Eurogebiets an Verbindlichkeiten aus Direktinvestitionen betrugen 8,4 Billionen Euro, wovon 29% aus den Vereinigten Staaten und 21% aus "Offshore-Finanzzentren" stammten.



Bei den Wertpapieranlagen hielten die Ansässigen im Euro- Währungsgebiet Ende 2016 ausländische Wertpapiere im Umfang von 7,9 Billionen Euro, von denen der überwiegende Anteil in den Vereinigten Staaten (37%) und im Vereinigten Königreich (15%) begeben wurde. Die von Gebietsfremden gehaltenen Wertpapiere des Euroraums beliefen sich Ende 2016 auf 10,3 Billionen Euro.



Bei den übrigen Kapitalanlagen belief en sich die Forderungen Gebietsansässiger an das Ausland Ende 2016 auf 4,8 Billionen Euro, wobei 31% auf das Vereinigte Königreich und 18% auf die Vereinigten Staaten entfielen. Die entsprechenden Passiva betrugen 5,5 Billionen Euro bei einem Anteil von 32% für das Vereinigte Königreich und von 14% für die Vereinigten Staaten.



Datenrevisionen



Diese Pressemitteilung enthält neben den regelmäßigen Revisionen der Daten zur Zahlungsbilanz und zum Auslandsvermögensstatus für alle Referenzzeiträume vom ersten Quartal 201 3 bis zum dritt en Quartal 2016 folgende Änderungen:



- Revisionen für alle Referenzeiträume ab dem ersten Quartal 2008, um Verbesserungen der nationalen Beiträge zu integrieren



- Revisionen aufgrund der Einführung einer verfeinerten Methode zur Schätzung der im Ausland gehaltenen Euro-Währungsbestände. Die neue Methode wird eingehender in einer separaten methodischen Erläuterung beschrieben.



-Revisionen aufgrund einer verbesserten Datenerhebungsmethode des Eurogebiets für andere Sektoren, d. h. private Haushalte, nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften und nichtmonetäre finanzielle Kapitalgesellschaften. Hierdurch reduzierte sich der Restposten des Euroraums für alle Referenzzeiträume ab dem Jahr 2004. Die Methode wird eingehender in einer separaten methodischen Erläuterung beschrieben.



Diese Pressemitteilung umfasst erstmals auch vollständige, nach der BPM6-Methodik aufbereitete Daten zur Zahlungsbilanz und zum Auslandsvermögensstatus des Euro-Währungsgebiets für alle Referenzzeiträume ab dem ersten Quartal 1999. Für alle Zeiträume ab dem erst en Quartal 1999 wurden die in der Zahlungsbilanz des Eurogebiets enthaltenen Daten zur Kapitalbilanz und zur Vermögensänderungsbilanz sowie zum Auslandsvermögensstatus neu geschätzt, wodurch die bisher verfügbaren historischen Daten zur Leistungsbilanz ergänzt werden. Die für das Schätz verfahren herangezogenen Grundprinzipien und die Methodik werden eingehender in einer separaten methodischen Erläuterung beschrieben. (Pressemitteilung vom 06.04.2017) (07.04.2017/ac/a/m)





