Das jährliche Wachstum der gesamten Kreditvergabe an Nicht-MFIs im Euroraum lag im Dezember 2017 unverändert gegenüber dem Vormonat bei 3,8%. Die Zwölfmonatsrate der Kredite an öffentliche Haushalte verringerte sich im gleichen Zeitraum von 6,8% auf 6,6%. Die entsprechende Zuwachsrate der Kredite an den privaten Sektor belief sich im Dezember wie schon im November auf 2,8%.



Die Jahreswachstumsrate der um Verkäufe, Verbriefungen und fiktive Cash-Pooling-Aktivitäten bereinigten Buchkredite an den privaten Sektor betrug im Dezember 2,8%, verglichen mit 2,9% im November. Dabei lag die jährliche Zuwachsrate der bereinigten Buchkredite an private Haushalte im Dezember unverändert gegenüber dem Vormonat bei 2,8%, während sich die entsprechende Zuwachsrate der an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften vergebenen bereinigten Buchkredite von 3,1% im November auf 2,9% im Berichtsmonat verringerte.



Die Jahreswachstumsrate der längerfristigen finanziellen Verbindlichkeiten des MFI-Sektors belief sich im Dezember 2017 auf-1,1% nach -1,2% im Vormonat.



Das jährliche Wachstum des weit gefassten Geldmengenaggregats M3 sank im Dezember 2017 auf 4,6%. Dabei beliefen sich die jeweiligen Beiträge der bilanziellen Gegenposten zu M3 auf 0,7 Prozentpunkte (längerfristige finanzielle Verbindlichkeiten), -0,8 Prozentpunkte (Nettoforderungen an Ansässige außerhalb des Euroraums), 2,5 Prozentpunkte (Kredite an öffentliche Haushalte), 3,2 Prozentpunkte (Kredite an den privaten Sektor) und -0,9 Prozentpunkte (übrige M3-Gegenposten). (26.01.2018/ac/a/m)







