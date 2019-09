ISIN EYEMAXX Real Estate-Aktie:

Kerngeschäft der im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierten EYEMAXX Real Estate AG (ISIN: DE000A0V9L94, WKN: A0V9L9, Ticker-Symbol: BNT1) ist die Entwicklung von Immobilienprojekten. Der angestammte Geschäftsbereich ist die Realisierung von Fachmarktzentren in Zentraleuropa. Dabei arbeitet das Unternehmen mit den großen internationalen Marken des Filialeinzelhandels zusammen.



Neue Geschäftsbereiche von EYEMAXX sind die Errichtung von Pflegeheimen in Deutschland, sowie Wohnimmobilien in Deutschland und Österreich. Zudem nutzt EYEMAXX Marktopportunitäten, indem Logistik und nach Kundenwunsch errichtete Gewerbeimmobilien (Taylormade Solutions) realisiert werden. Der regionale Fokus der Gesellschaft liegt auf etablierten Märkten wie Deutschland und Österreich, sowie den aussichtsreichsten Wachstumsmärkten wie Polen, Tschechien, der Slowakei und Serbien.



Neben der reinen Projektentwicklung werden auch teilweise gut rentierende Immobilien im eigenen Portfolio gehalten. So verbindet EYEMAXX Real Estate AG attraktive Entwicklerrenditen mit einem zusätzlichen Cashflow aus Bestandsimmobilien.



Weitere Informationen unter: www.eyemaxx.com. (04.09.2019/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - EYEMAXX Real Estate-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienentwicklers EYEMAXX Real Estate AG (ISIN: DE000A0V9L94, WKN: A0V9L9, Ticker-Symbol: BNT1) unter die Lupe.EYEMAXX Real Estate agiere als Immobilienunternehmen mit Fokus auf Wohnen, zudem würden Gewerbeimmobilien in Zentraleuropa entwickelt. Trotz Hausse bei Immobilienaktien komme die Aktie aber nicht vom Fleck. Im Gegenteil: Binnen eines Jahres habe das Papier mehr als 20% des Wertes verloren. Das habe einen Grund: Firmenchef Michael Müller zapfe immer wieder den Kapitalmarkt an. Jetzt wolle Müller über eine Anleihe bis zu 50 Mio. Euro einsammeln - Zinssatz 5,5%. Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" wollten erwähnen, dass das Unternehmen hoch verschuldet sei. Per Ende April stünden Anleihen im Volumen von über 113 Mio. Euro aus. Hinzu würden sich weitere Finanzschulden von fast 50 Mio. Euro addieren, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.09.2019)