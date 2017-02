ISIN EYEMAXX Real Estate-Aktie:

DE000A0V9L94



WKN EYEMAXX Real Estate-Aktie:

A0V9L9



Ticker-Symbol EYEMAXX Real Estate-Aktie:

BNT1



Kurzprofil EYEMAXX Real Estate AG:



Kerngeschäft der im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierten EYEMAXX Real Estate AG (ISIN: DE000A0V9L94, WKN: A0V9L9, Ticker-Symbol: BNT1) ist die Entwicklung von Immobilienprojekten. Der angestammte Geschäftsbereich ist die Realisierung von Fachmarktzentren in Zentraleuropa. Dabei arbeitet das Unternehmen mit den großen internationalen Marken des Filialeinzelhandels zusammen.



Neue Geschäftsbereiche von EYEMAXX sind die Errichtung von Pflegeheimen in Deutschland, sowie Wohnimmobilien in Deutschland und Österreich. Zudem nutzt EYEMAXX Marktopportunitäten, indem Logistik und nach Kundenwunsch errichtete Gewerbeimmobilien (Taylormade Solutions) realisiert werden. Der regionale Fokus der Gesellschaft liegt auf etablierten Märkten wie Deutschland und Österreich, sowie den aussichtsreichsten Wachstumsmärkten wie Polen, Tschechien, der Slowakei und Serbien.



Neben der reinen Projektentwicklung werden auch teilweise gut rentierende Immobilien im eigenen Portfolio gehalten. So verbindet EYEMAXX Real Estate AG attraktive Entwicklerrenditen mit einem zusätzlichen Cashflow aus Bestandsimmobilien.



Weitere Informationen unter: www.eyemaxx.com (20.02.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - EYEMAXX Real Estate-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Scharff von SRC Research:Stefan Scharff, Aktienanalyst von SRC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Immobilienentwicklers EYEMAXX Real Estate AG (ISIN: DE000A0V9L94, WKN: A0V9L9, Ticker-Symbol: BNT1).Das Unternehmen habe am vergangenen Freitag, den 17. Februar, vorläufige Zahlen zum Ergebnis des Geschäftsjahres 2015/2016 veröffentlicht, das am 31. Oktober geendet habe. Die Zahlen seien erfreulich ausgefallen und hätten insgesamt leicht über den Analysten-Erwartungen gelegen. Der Nettogewinn vor Minderheiten habe um rund 45% von 4,03 Mio. Euro auf 5,85 Mio. Euro ausgebaut werden können. Die Prognose des Analysten habe etwas tiefer bei 5,74 Mio. Euro gelegen. Beim Umsatz habe eine ähnliche Steigerung erzielt werden können. Dieser sei um 52% auf über 3,5 Mio. Euro angestiegen (Vorjahr: 2,3 Mio. Euro). Der Analyst sei lediglich von einem Anstieg auf 3,1 Mio. Euro ausgegangen.Der Analyst habe zuletzt am 6. Dezember im Vorfeld der geplanten Emission einer dreijährigen Wandelanleihe mit einem Volumen von 4,2 Mio. Euro ein Update zum Unternehmen veröffentlicht. Damals habe die Aktie bei unter 9 Euro gestanden und habe sich seitdem sehr positiv mit einem Zuwachs von fast 30% auf über 11 Euro entwickelt. Die Emission der Wandelanleihe sei wenige Tage später erfolgreich durchgeführt worden und die Aktie stehe bereits jetzt klar über dem Strike Preis der Wandelanleihe von 9,80 Euro.Aufgrund der guten vorläufigen Geschäftszahlen und der Vielzahl von vielversprechenden aktuellen Projekten, aus denen sich wieder die eine oder andere Transaktion im Rahmen eines Forward Deals ergeben könnte, bleibt Stefan Scharff, Aktienanalyst von SRC Research, bei seiner "buy"-Empfehlung. Das Kursziel belasse er ebenso bei 14,00 Euro. (Analyse vom 20.02.2017)Xetra-Aktienkurs EYEMAXX Real Estate-Aktie:11,42 EUR +1,02% (20.02.2017, 17:16)Tradegate-Aktienkurs EYEMAXX Real Estate-Aktie:11,39 EUR -0,08% (20.02.2017, 17:11)