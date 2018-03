Bonn (www.aktiencheck.de) - Der EWU-Serviceindex für Februar wurde gestern mit Veröffentlichung der finalen Daten deutlich von 56,7 auf 56,2 Punkte korrigiert, womit der ohnehin kräftige Rücksetzer im Vormonatsvergleich noch deutlicher ausgefallen ist, so die Analysten von Postbank Research.



Während für Deutschland mit 55,3 Zählern (-2,0 Punkte zum Vormonat) der vorläufige Wert bestätigt worden sei, habe für die Abwärtsrevision auf EWU-Ebene insbesondere Frankreich verantwortlich gezeichnet. Ungeachtet dessen lägen die Serviceindices aber weiterhin klar im expansiven Terrain. Gemeinsam mit diversen weiteren Sentimentindikatoren würden sie lediglich auf eine Moderierung der zuletzt sehr hohen konjunkturellen Dynamik, nicht jedoch auf eine markante Abkühlung zum Jahresauftakt 2018 schließen lassen.



In den USA habe der ISM-Index für das Nicht-Verarbeitende Gewerbe im Februar weniger deutlich als im Vorfeld erwartet von 59,9 auf 59,5 Zähler nachgegeben. Dabei hätten die wichtigen Subkomponenten für die Geschäftsaktivitäten und die Auftragseingänge auf bereits hohem Niveau sogar noch zugelegt. Ein deutlicher Rücksetzer sei hingegen bei der Beschäftigungskomponente zu verzeichnen gewesen. Analog zum EWU-Serviceindex signalisiere der ISM-Index damit insgesamt für den US-Dienstleistungssektor ein anhaltendes Wachstum im laufenden Quartal. Heute stünden keine maßgeblichen Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. (06.03.2018/ac/a/m)





