Bonn (www.aktiencheck.de) - Der EWU-Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe befand sich im Juni noch im Abwärtstrend, der EWU-Serviceindex (beide Di., 24.07., 10:00 Uhr) konnte sich hingegen spürbar erholen, so die Analysten von Postbank Research.



In der Summe würden die Analysten hier nach den deutlichen Rückgängen in den Vormonaten einen klaren Stabilisierungsansatz sehen. Die Entwicklung im Juli sollte hieran anknüpfen, auch wenn sie jeweils mit einer leichten Stimmungseintrübung rechnen würden. Für den Manufacturing-Index würden sie einen weiteren Rückgang um 0,3 auf 54,6 Punkte erwarten. Die Erholung beim Serviceindex sei ihrer Einschätzung nach im Juni etwas zu schnell erfolgt, sodass es zu einem moderaten Rücksetzer um 0,4 auf 54,8 Punkte kommen sollte. Beide Indices würden sich damit immer noch weit im expansiven Bereich bewegen und damit auf eine Fortsetzung des Aufschwungs in gedämpften Tempo hindeuten. (20.07.2018/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.