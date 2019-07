Das chinesische BIP sei, wie heute Morgen bekannt gegeben worden sei, im 2. Quartal gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum um 6,2% gewachsen, nachdem der Zuwachs im 1. Quartal nach bei 6,4% gelegen habe. Damit habe sich konjunkturelle die Dynamik erwartungsgemäß abgeschwächt.



Am heutigen Nachmittag stehe der Empire State Index, der die Stimmung im Verarbeitenden Gewerbe in der Region der New Yorker FED widerspiegele, zur Veröffentlichung an. Nachdem der Indikator im Vormonat kräftig in den kontraktiven Bereich abgesackt sei, rechne der Markt für Juli mit einem spürbaren Anstieg auf 2,0 Punkte. Er würde damit auf eine weitgehende Stagnation im Verarbeitenden Gewerbe hindeuten.



Im weiteren Wochenverlauf herrsche in Deutschland und in der EWU eine ausgeprägte Datenflaute. Auf Interesse dürfte dabei am ehesten noch der ZEW-Konjunkturerwartungsindex für Deutschland stoßen, der am Dienstag bekannt gegeben werde. In den USA stünden dagegen etliche Konjunkturindikatoren, wie z.B. Einzelhandelsumsätze oder Industrieproduktion, zur Veröffentlichung an, wobei der Dienstag hier ebenfalls den terminlichen Schwerpunkt bilde. (15.07.2019/ac/a/m)





Bonn (www.aktiencheck.de) - Die EWU-Industrieproduktion ist, wie am Freitag gemeldet wurde, im Mai gegenüber dem Vormonat um 0,9% gestiegen, so die Analysten von Postbank Research.Die Vorjahresveränderungsrate habe geringfügig von -0,4% auf -0,5% nachgegeben. Die Daten seien damit besser ausgefallen als erwartet. Das positive Ergebnis gebe allerdings eher Anlass zur Erleichterung als Grund zum Jubeln. Es sei zwar geeignet, Befürchtungen zu begegnen, dass der Euroraum am Rande einer gesamtwirtschaftlichen Rezession stehen könnte, weise aber keineswegs auf eine konjunkturelle Beschleunigung hin. Vergleiche man die Produktion in den ersten beiden Monaten des 2. Quartals mit dem Ausstoß im 1. Quartal, so zeichne sich vorbehaltlich der Entwicklung im Juni in etwa Stagnation in der Industrie ab. Dies wiederum lasse erwarten, dass das BIP-Wachstum im 2. Quartal niedriger ausgefallen sein sollte als in der Vorperiode als es um 0,4% zugelegt habe. Insofern stütze das Produktionsergebnis die Erwartung der Analysten von Postbank Research eines Quartalswachstums von 0,2%, bei weitgehend ausgeglichenen Risiken auf der Ober- und Unterseite.