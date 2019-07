Bonn (www.aktiencheck.de) - Nach einem längeren Abwärtstrend seit Beginn 2018 hat sich der EWU-Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe (Mi., 24.07., 10:00 Uhr) seit März dieses Jahres im leicht kontraktiven Bereich stabilisiert, so die Analysten von Postbank Research.



Aufgrund der anhaltenden Belastungsfaktoren wie den Handelsstreitigkeiten und dem weiterhin ungeklärten Brexit sähen die Analysten hier für Juli nur wenig Aufwärtspotenzial und würden lediglich mit einem geringen Anstieg des Stimmungsindikators von 47,6 auf 47,8 Punkte rechnen, womit dieser aber weiterhin eine Kontraktion der Aktivitäten im industriellen Sektor anzeigen würde. Dessen Schwächephase dürfte sich in zunehmendem Maße auch in der Stimmung der industrienahen Dienstleister bemerkbar machen. Für den EWU-Serviceindex (Mi., 24.07., 10:00 Uhr) rechnen die Analysten von Postbank Research daher im Juli mit einem leichten Rückgang von 53,6 auf 53,3 Punkte. (19.07.2019/ac/a/m)





