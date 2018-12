Die deutsche Wirtschaft habe sich im 1. Halbjahr 2018 mit Quartalswachstumsraten von 0,4% im 1. Quartal bzw. 0,5% im 2. Quartal noch sehr solide präsentiert. Im 3. Quartal sei dann aber ein Rückschlag gefolgt. Das BIP sei zur Vorperiode um 0,2% geschrumpft. Besonders schmerzhaft sei dabei ein außergewöhnlich starker, negativer Impuls vom Außenhandel gewesen. Dieser sei nicht nur der Moderierung der globalen Nachfrage, sondern auch den Schwierigkeiten in der deutschen Autoindustrie geschuldet gewesen. Von letzteren sei wiederum auch der private Verbrauch maßgeblich betroffen gewesen. In der Summe hätten diese Entwicklungen zudem einen kräftigen, überwiegend wohl unfreiwilligen Lageraufbau zur Folge gehabt.



Für das Schlussquartal 2018 würden die Analysten von Postbank Research zwar mit einer Wiederaufnahme des Wachstums, jedoch mit gebremsten Schaum rechnen. Sie würden daher ihre Jahresprognose für das deutsche BIP-Wachstum auf 1,6% reduzieren. Die Aussichten für 2019 seien ungewöhnlich unsicher, obwohl die Grundverfassung der deutschen Wirtschaft unverändert gut sei. So würden weder von Seiten der Finanz- oder Geldpolitik, noch von Seiten des Lohnwachstums wachstumsbremsende Effekte drohen. Risiken würden die Analysten hingegen weiterhin in den (geo-)politischen Entwicklungen sehen. Da sie jedoch weiterhin nicht davon ausgehen würden, dass sich diese Risiken in größerem Umfang materialisieren würden, würden sie auch 2019 mit einer Fortsetzung des Konjunkturaufschwungs hierzulande rechnen, wenn auch in moderaterem Tempo. Als Belastung sollte sich dabei abermals der Außenhandel erweisen. Eine aufgrund der schwächeren Weltkonjunktur geringere Exportnachfrage dürfte wiederum auch auf die Investitionen hierzulande dämpfend wirken, die gleichwohl auch 2019 - gemeinsam mit dem privaten Verbrauch - ein wichtiger Wachstumsträger bleiben sollten.



In der Summe dürfte das BIP-Wachstum 2019 von 1,6% auf 1,3% sinken und sich damit im Bereich des langfristigen Potenzialwachstums bewegen. Die Abschwächung sei dabei nicht etwa auf eine geringere Dynamik im Jahresverlauf zurückzuführen, sondern resultiere ausschließlich daraus, dass die deutsche Wirtschaft mit einem hohen Wachstumsüberhang ins

Jahr 2018 gegangen sei, während sie 2019 nicht von einer vergleichbaren Steilvorlage werde profitieren können.



Die EWU-Inflationsrate sei in diesem Jahr von 1,5% auf voraussichtlich 1,8% gestiegen. Treibende Kraft seien die Energiepreise gewesen. Deren Einfluss sollte aber demnächst deutlich nachlassen. Dafür dürfte sich die Kerninflation infolge der inzwischen spürbar anziehenden Lohndynamik sukzessive erhöhen. Vor diesem Hintergrund würden die Analysten von Postbank Research 2019 einen Anstieg der Inflationsrate auf 1,9% erwarten.





Der Konjunkturaufschwung in der Eurozone fand 2018 seine Fortsetzung, so die Analysten von Postbank Research.Mit einem BIP-Wachstum von voraussichtlich 1,9% habe das hohe Niveau des Vorjahres (2,4%) aber nicht gehalten werden können. Während sich der private Verbrauch nicht mehr ganz so dynamisch entwickelt habe, habe sich der Zuwachs bei den Investitionen wohl beschleunigt, was angesichts der vielfältigen Unsicherheiten schon beachtlich sei. Mit einem moderaten Zuwachs beim Staatskonsum und einem positiven Wachstumsbeitrag des Außenhandels deute vieles darauf hin, dass die Konjunktur im Euroraum auch 2018 auf einer breiten Basis gestanden habe. Dies biete auch gegen gestiegene externe Risiken - Handelskonflikte, Brexit, etc., um nur einige zu nennen - eine gute Versicherung. Da die Analysten von Postbank Research weder eine massive Eskalation ersterer, noch einen No-Deal-Brexit erwarten würden, sollte sich der negative Einfluss dieser Risiken in Grenzen halten. Zudem seien die binnenwirtschaftlichen Auftriebskräfte weiterhin intakt. Beispielsweise würden die Analysten von Postbank Research aufgrund stärker steigender Löhne insbesondere beim privaten Verbrauch mit einer Beschleunigung rechnen. Vor diesem Hintergrund sollte sich der Aufschwung auch 2019 fortsetzen. Sie würden aber eine Normalisierung der Dynamik und ein BIP-Wachstum in Höhe von 1,6% erwarten.