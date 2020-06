22 EU-Länder haben bilaterale Luftverkehrsabkommen mit der Republik Korea geschlossen. Diese bilateralen Luftverkehrsabkommen sehen üblicherweise vor, dass nur Luftfahrtunternehmen, die im Eigentum und unter der Kontrolle des jeweiligen Mitgliedstaats oder von dessen Staatsangehörigen stehen, Flüge zwischen diesem Mitgliedstaat und einem Drittland durchführen dürfen. Der Abschluss des horizontalen Abkommens bietet auch anderen EU-Luftfahrtunternehmen enorme Chancen und ist daher für die Luftfahrtunternehmen beider Seiten von Vorteil.



Die Unterzeichnung findet nur wenige Tage vor der Videokonferenz zwischen den Staats- und Regierungschefs der EU und der Republik Korea 30. Juni statt und bietet eine ausgezeichnete Gelegenheit, die Bedeutung dieses Abkommens auf höchster Ebene zu würdigen. Die Staats- und Regierungschefs werden auch ihr gemeinsames Engagement für einen alle Verkehrsträger umfassenden Verkehrsdialog zwischen der EU und der Republik Korea bekräftigen. Das horizontale Abkommen zwischen der EU und der Republik Korea zeigt, dass die Luftfahrtstrategie für Europa der Kommission, auf Wachstum für europäische Unternehmen und Vorteile für Reisende durch sicherere, sauberere und erschwinglichere Flüge ausgerichtet ist.



Die nächsten Schritte



Sowohl die Europäische Union als auch die Republik Korea werden nun ihre jeweiligen internen Verfahren für den Abschluss des Abkommens einleiten. (25.06.2020/ac/a/m)







Brüssel (www.aktiencheck.de) - Die Europäische Union und Südkorea haben heute (Donnerstag) ein horizontales Luftverkehrsabkommen unterzeichnet, so die EU-Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Damit kann jedes EU-Luftfahrtunternehmen von jedem Mitgliedstaat aus nach Südkorea fliegen. Voraussetzung ist, dass der Mitgliedstaat ein bilaterales Luftverkehrsabkommen mit der Republik Korea geschlossen hat. Adina Vălean, EU-Kommissarin für Verkehr sagte: "In einer Zeit, in der der internationale Luftverkehr, der von der COVID-19-Krise schwer getroffen wurde, langsam wieder zunimmt, gibt die Unterzeichnung eines solchen horizontalen Abkommens Hoffnung für die Zukunft und bietet mehr Möglichkeiten für den Ausbau von Langstreckenflügen nach dem koreanischen Markt."