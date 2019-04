Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nachdem die Handelsgespräche der USA mit China voraussichtlich in den letzten Zügen liegen und die Gespräche mit Japan bereits begonnen haben, einigten sich gestern endlich auch die EU-Mitgliedsstaaten darauf, mit den USA in Verhandlungen zu treten, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Angesichts drohender hoher Autozölle, über die Donald Trump bis zum 19. Mai entscheiden müsse, seien Handelsgespräche dringend erforderlich. Die EU habe bereits die Bereitschaft zum gegenseitigen Abbau von Zöllen auf Industriegüter signalisiert, wodurch die europäischen sowie die US-amerikanischen Exporte um 13 beziehungsweise 10 Prozent zulegen könnten. Noch seien die Fronten allerdings verhärtet. Letzte Woche habe ein Streit über Subventionen für Flugzeugbauer zu gegenseitigen Drohungen geführt, Strafzölle auf Güter im Wert von 11 Milliarden US-Dollar zu erheben. Ein negativer Verlauf der Verhandlungen würde, wie auch der IMF zuletzt betont habe, die derzeitige Hoffnung auf eine Konjunkturstabilisierung in Europa gefährden und so auch den Euro belasten.In den USA bleibe die Datenlage derweil weiter durchwachsen. Während das US-Verbraucher-Vertrauen am Freitag enttäuscht habe, sei der Empire-State-Index für das Verarbeitende Gewerbe im Bundesstaat New York am Montag überraschend stark angestiegen. Aufgrund der weiterhin ungelösten politischen Risiken und der durchwachsenen Datenlage dürfte der Dollar gegenüber dem Euro in seiner Seitwärtsbewegung verharren. (16.04.2019/ac/a/m)