München (www.aktiencheck.de) - Diese Woche stehen vor allem "harte Daten" auf der Makro-Agenda: "Der Reality-Check in Sachen harte Konjunkturdaten sollte den anlaufenden starken US-Aufschwung bestätigen", sagt Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck a Qunitet Private Bank.Besonders wichtige harte Daten für März stünden nächste Woche für die USA und für China an: In den Staaten würden zwei Tage nach den Inflationszahlen am Dienstag sowohl die Einzelhandelsumsätze als auch die Industrieproduktion veröffentlicht. China publiziere zusätzlich zu den entsprechenden Einzelhandels- und Industriezahlen am Freitagmorgen auch noch sein im Vergleich zum dort im entsprechenden Vorjahresquartal vom Corona-Ausbruch belasteten wohl sehr stark erholtes Bruttoinlandsprodukt für das 1. Quartal. In der Eurozone kämen zudem am Montag die Einzelhandelsumsätze für Februar.In Sachen "weiche" Stimmungsdaten werde der deutsche Fokus am Dienstag auf den ZEW-Konjunkturerwartungen liegen. Hinzu kämen in der zweiten Wochenhälftefinale März-Inflationsdaten erst für Deutschland und dann für den gesamten Euroraum - sowie das von der Michigan-Universität erhobene vorläufige US-Verbrauchervertrauen im April. Weitere wichtige Veröffentlichungen seien die Handelsbilanzen der Eurozone und Chinas für den März. (09.04.2021/ac/a/m)