Brüssel (www.aktiencheck.de) - Die EU-Maßnahmen zur Unterstützung der Milchbauern greifen. Fast 44.000 Landwirte in der gesamten EU, darunter über 8.700 aus Deutschland, haben zwischen Oktober und Dezember 2016 EU-Unterstützung zur Drosselung der Milchproduktion genutzt, so die EU-Kommission in einer heute veröffentlichten Studie. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:"Die Durchschnittsauszahlungspreise für Milch sind seit dem letzten Sommer um 31 Prozent gestiegen, auf 33,7 Cent / Kilogramm im Februar. Ist das eine perfekte Erholung? Natürlich nicht. Aber ist es ein Beweis dafür, dass sich die Dinge in die richtige Richtung bewegen? Ich würde sagen: Ja", sagte Hogan.Landwirte erhalten im Rahmen des Unterstützungsprogrammes für jedes Kilogramm Milch, das nicht produziert wird, eine Ausgleichszahlung von 14 Cent. Dafür hat die Kommission 150 Mio. Euro zur Verfügung gestellt, die Teil eines insgesamt 500 Mio. Euro umfassenden Hilfspakets sind. Die Kommission hatte dieses im Juli 2016 vorgestellt. Sie reagierte damit auf die fortdauernden Marktschwierigkeiten, insbesondere auf dem Milchmarkt.Seit September 2015 wurde auf EU-Ebene insgesamt Unterstützung in Höhe von 1 Mrd. Euro für den Milchsektor mobilisiert. (Pressemitteilung vom 16.03.2017) (17.03.2017/ac/a/m)