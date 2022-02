Die Tatsache, dass die Kommission im Widerspruch zur Meinung der Experten der Sustainable Finance Platform gehandelt habe, könnte die Glaubwürdigkeit des Rahmens der Sustainable Taxonomy als Eckpfeiler der EU-Agenda für nachhaltige Finanzen untergraben.



Es sei nachvollziehbar, dass nationale Siegel ihre Eigenheiten haben könnten. Aber die Taxonomie sollte eine gemeinsame Basis auf der Grundlage eines wissenschaftlichen Konsens schaffen, um die EU-Agenda für nachhaltige Finanzen zu unterstützen. Zukünftig bestehe die Gefahr, dass man mit vielen verschiedenen Grüntönen konfrontiert werde, was zu Verwirrung bei den Unternehmen und ihren Investoren führen werde.



Die Einbeziehung von Kernenergie und Gas in die Berichtsanforderungen der Taxonomie werde die ohnehin schon komplexe und mühsame Aufgabe noch weiter verkomplizieren. Es bestehe die Gefahr einer mehrstufigen Berichterstattung, die eher zu Verwirrung als zu Einigkeit und Klarheit führe. (03.02.2022/ac/a/m)





Brüssel (www.aktiencheck.de) - Die EU-Taxonomie sollte Unternehmen, Investoren und Regierungen eine gemeinsame Definition des Begriffs "Nachhaltigkeit" liefern, angefangen beim Klima, dem wahrscheinlich einfachsten der Nachhaltigkeitsthemen, die die Taxonomie abdecken will, so Alix Chosson, Senior ESG Analyst und Klima- und Umweltspezialistin bei Candriam.Leider sei das, was ein wissenschaftlich fundierter Konsens sein sollte, zu einem politischen Kompromiss geworden.