Bis zum 12. Januar hätten die Expertengruppen der Mitgliedstaaten nun Zeit, sich zu äußern. Auch die "Platform on Sustainable Finance", ein Expertengremium der EU-Kommission (nicht zu verwechseln mit der IPSF, einem internationalen Dialogforum zur Entwicklung nachhaltiger Finanzregulierungsmaßnahmen), könne bis dahin Stellung nehmen. Voraussichtlich noch im Januar wolle die EU-Kommission die Pläne formal beschließen. Dann bestehe für den Rat und das Parlament noch bis zu sechs Monate lang die Möglichkeit, Einspruch zu erheben.



Dass der Entwurf abgelehnt werde, sei aus heutiger Sicht wenig wahrscheinlich: Dafür wäre im Rat eine sogenannte verstärkte qualifizierte Mehrheit der Mitgliedstaaten (derzeit mindestens 20 Staaten mit mindestens 65% der Bevölkerung) oder eine Mehrheit der EU-Parlamentarier (mindestens 353 Stimmen) nötig. Mit der Entscheidung über den nationalen Energiemix habe das Nachhaltigkeitslabel, das einzelne Energiearten durch die Aufnahme in die EU-Taxonomie erhalten würden, allerdings nichts zu tun. Diese bleibe in der Autonomie der Länder.



Die EU-Kommission betone, dass sich die Entscheidung als Signal an Investoren richte. Diese sollten sich mit Hilfe der EU-Labels vorzugsweise nachhaltigen Engagements zuwenden. Das Interesse daran sei zweifelsohne vorhanden: Im vergangenen Jahr hätten sich nachhaltige Emissionen am Kapitalmarkt gegenüber dem Vorjahr auf fast 900 Mrd. Euro mehr als verdoppelt. Die geplante Erweiterung der Offenlegungspflichten für Unternehmen solle den Investoren ermöglichen, den Anteil von Gas- und Kernenergie in einem potenziellen Investment zu erkennen. Dennoch hätten Vertreter der Finanzwirtschaft kritisiert, die Kommission öffne die Tür für "Greenwashing".



Kritik und Konflikte würden bei der permanenten Weiterentwicklung der Taxonomie-Kriterien ein ständiger Begleiter sein. Aktuell würden die neuen Bewertungskriterien für grüne Immobilien die Emittenten herausfordern. Im weiteren Verlauf dürfte es durch die Einbeziehung von sozialen und Governance-Aspekten noch weitaus grundsätzlichere Diskussionen geben. (07.01.2022/ac/a/m)





