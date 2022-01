Die Kernenergie gehöre mit einem CO2-Ausstoß von etwa 20-40 g/kWh zu den kohlenstoffärmsten Energiequellen der in einigen Fällen sogar niedriger sei als der von erneuerbaren Energien auf Lebenszyklusbasis. Die Klimavorteile der Kernenergie seien also unbestreitbar.



Die Kernenergie sei jedoch mit anderen Herausforderungen konfrontiert, die zu Umweltproblemen führen könnten: Sicherheitsprobleme, Wasserverbrauch und die noch ungelöste Frage der Lagerung radioaktiver Abfälle. All diese Herausforderungen könnten im Rahmen des Kriteriums "keine nennenswerten Schäden" von Bedeutung sein, das besage, dass der Nutzen für das Klima nicht andere negative Umweltauswirkungen mit sich bringen dürfe. Die Kommission sei jedoch in der umfassenden Studie, die von ihrem wissenschaftlichen Arm, dem Gemeinsamen Forschungsausschuss, geleitet worden sei, zu dem Schluss gekommen, dass die Kernenergie unter strengen technologischen, betrieblichen und ökologischen Bedingungen als grüne Energiequelle im Sinne der Taxonomie angesehen werden könne.



Die Aufnahme von Erdgas in die Taxonomie beruhe auf einem sehr pragmatischen - Kritiker könnten auch sagen: kurzsichtigen - Ansatz zur Dekarbonisierung: Die Ersetzung von Kohlekapazitäten durch Gaskraftwerke werde sich positiv auf das Klima auswirken, da der Kohlenstoff-Fußabdruck von Erdgas über den gesamten Lebenszyklus hinweg nur etwa halb so groß sei wie der von Kohle, wenn man von begrenzten Methanleckagen ausgehe.



Längerfristig stelle sich jedoch die Frage, ob Europa in der Lage sein werde, sein Netto-Null-Ziel bis 2050 zu erreichen. Im Rahmen dieses Ziels habe die Dekarbonisierung der Stromerzeugung oberste Priorität und sollte in Europa bis spätestens 2035 erreicht werden. Das bedeute, dass jedes neue Gaskraftwerk, das bis 2035 in Betrieb genommen werde, das Erreichen des Netto-Null-Stroms bis 2035 erschweren werde, da die Treibhausgasemissionen für Jahrzehnte festgeschrieben seien.



Der aktuelle energiepolitische Kontext habe bei diesem Kompromiss eine große Rolle gespielt. Dieser Wandel finde zu einem Zeitpunkt statt, an dem Europa mit rekordverdächtig hohen Energiepreisen zu kämpfen habe, die die Regierungen und EU-Institutionen unter Druck setzen würden, die Erschwinglichkeit und Versorgungssicherheit zu schützen, während sie gleichzeitig ihre grüne Agenda umsetzen würden. (24.01.2022/ac/a/m)





Brüssel (www.aktiencheck.de) - Von einem wissenschaftlichen Konsens sind wir jetzt zu einem politischen Kompromiss übergegangen, so Alix Chosson, Lead ESG Analyst bei Candriam.Die Experten würden glauben, dass damit ein mehrstufiger Ansatz für die Taxonomie geschaffen werde, der letztlich das grundlegende Ziel der EU-Agenda für nachhaltige Finanzen beeinträchtigen könnte: mehr Transparenz und eine gemeinsame Sprache darüber zu schaffen, was grün und nachhaltig bedeute. Die Einbeziehung von Gas und Kernenergie in die Offenlegungspflicht werde nicht vor 2023 erwartet. Es sei auch wichtig zu beachten, dass Aktivitäten, die als "Übergang" kategorisiert seien, alle drei Jahre überprüft würden.Obwohl sie unter dem gleichen Status "Übergang" zusammengefasst seien, sei die Begründung für die Einbeziehung von Kernkraft und Gas als Übergangsaktivitäten sehr unterschiedlich. Die Kernenergie sei als kohlenstoffarme Stromquelle aufgenommen worden, die unter bestimmten strengen Bedingungen die Grundsätze der "Do No Significant Harm"-Prinzipien einhalten könne - das heiße, sie dürfe anderen Umweltzielen der Taxonomie keinen erheblichen Schaden zufügen. Die Kernenergie werde in mehreren europäischen Ländern als Schlüssel zur Dekarbonisierung ihrer Grundlasterzeugung angesehen, also als Alternative zur Kohle.