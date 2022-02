So sehr begrüßenswert die EU-Initiative auch sei, dürfte es nicht einfach werden, alle europäischen Mitgliedstaaten unter einem Deckel zu bekommen. Frankreich beispielsweise gehe zusätzlich eigene Wege, wenn es um den Weltraum gehe. Knapp 2 Milliarden Euro möchte Frankreich bis 2030 in eigene Satelliten-Programme und Trägerraketen investieren. Hiervon dürfte auch der staatsnahe Airbus-Konzern profitieren.



Der europäische Luft- und Raumfahrt-Konzern sei Mitglied im "Aktionär" Weltraum-Index. Dieser sei gemeinsam mit dem Investmenthaus Morgan Stanley Ende Oktober entwickelt worden. Der Index bestehe aus zehn weltweit agierenden Unternehmen aus den Bereichen Raumfahrt, Verteidigung und der Satellitenindustrie.



Seit Emission Ende Oktober notiere der Index etwa 2 Prozent im Minus. Ähnlich viel nachgegeben hätten DAX, EURO STOXX 50 und S&P 500. Im gleichen Beobachtungszeitraum habe sich der Technologie-Index NASDAQ 100 mit etwa Minus 7 Prozent schlechter entwickelt.



"Der Aktionär" rechne damit, dass die Weltraum-Industrie erst am Anfang eines Megabooms stehe. Milliardenschwere Investitionsprogramme seitens USA, Japan, China und der EU dürften den Unternehmen aus dem "Aktionär" Weltraum-Index zugutekommen. Mit dem Indexzertifikat WKN DA0AB7 können Anleger 1:1 von diesem Trend profitieren, so die Experten von "Der Aktionär".



Die EU-Kommission hat am Dienstag ein neues Satelliten-Programm vorgestellt, so die Experten von "Der Aktionär".Diese sogenannte "Secure Connectivity Initiative" solle Europa besser und flächendeckender mit sicherem Internet versorgen. Funklöcher wie auch die oft schwachen Internetverbindungen speziell in ländlichen Gebieten sollten bald vorbei sein. Für Elon Musk und Jeff Bezos wachse damit Konkurrenz heran.Zusätzlich solle das neue Programm Internet aus dem All mit maximaler Sicherheit garantieren und somit auch für Streitkräfte und Regierungen interessant sein. Die Kosten würden seitens der EU auf knapp 6 Milliarden Euro beziffert.