Somit hätten Unternehmen mit geringerem Umsatz einen unlauteren wirtschaftlichen Vorteil. Kleinere Unternehmen sollten in absoluten Zahlen selbstverständlich weniger Steuern entrichten als ihre größeren Wettbewerber, der als Steuern abzuführende Umsatzanteil sollte jedoch gleich sein.



Polen hat nicht belegt, dass der progressive Steuersatz durch das Ziel der Einzelhandelssteuer, die Einnahmen zu erhöhen, gerechtfertigt wäre oder dass Unternehmen, die den höheren Steuersätzen unterliegen, zahlungsfähiger wären.



Durch den heutigen Beschluss wird Polen verpflichtet, die nicht gerechtfertigte Diskriminierung bestimmter Unternehmen durch die Einzelhandelssteuer abzuschaffen und damit wieder für Gleichbehandlung auf dem Markt zu sorgen.



Hintergrund



Die Kommission begann im Februar 2016 aufgrund von Medienberichten über das Vorhaben der polnischen Regierung, im Einzelhandel eine progressive Steuer einzuführen, sich mit der Frage zu befassen. Polen hat die Gestaltung der Steuer nicht mit der Kommission abgestimmt und die Maßnahme nicht vor ihrer Umsetzung bei der Kommission zur Genehmigung angemeldet. Im August 2016 ging eine Beschwerde bei der Kommission ein, in der geltend gemacht wurde, dass die Einzelhandelssteuer in Polen unzulässige staatliche Beihilfen beinhalte.



Am 6. Juli 2016 hatte das polnische Parlament das Gesetz über die Einzelhandelssteuer beschlossen. Es trat am 1. September 2016 in Kraft. Am 19. September 2016 leitete die Kommission eine eingehende Untersuchung ein und forderte Polen auf, die Anwendung des progressiven Steuersatzes bis zum Abschluss des beihilferechtlichen Prüfverfahrens auszusetzen. Diese Anordnung war erforderlich, da die Steuer zum 1. September 2016 in Kraft trat und monatliche Zahlungen vorsah. Da aufgrund der Anordnung keine staatlichen Beihilfen gewährt wurden, muss kein Unternehmen rechtswidrige Beihilfen zurückzahlen.



Dies ist nicht das erste Mal, dass die Kommission progressive umsatzsteuerbasierte Steuersätze auf Grundlage der EU-Beihilfevorschriften geprüft hat. Am 4. Juli 2016 kam die Kommission zu dem Schluss, dass Ungarns Gebühr für die Kontrolle der Lebensmittelkette und Tabaksteuer mit den EU-Beihilfevorschriften unvereinbar sind. Am 4. November 2016 erklärte die Kommission auch die progressiven Steuersätze der ungarischen Werbesteuer für nach diesen Vorschriften unzulässig.



Die nichtvertrauliche Fassung des Beschlusses wird unter der Nummer SA.44351 über das Beihilfenregister der DG Wettbewerb veröffentlicht, sobald alle Fragen im Zusammenhang mit dem Schutz vertraulicher Daten geklärt sind. Über neu im Internet und im Amtsblatt veröffentlichte Beihilfebeschlüsse informiert der elektronische Newsletter State Aid Weekly e-News. (30.06.2017/ac/a/m)





