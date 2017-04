Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Europäische Kommission hat heute (Donnerstag) beschlossen, endgültige Antidumpingzölle auf die Einfuhren von warmgewalzten Flachstahlerzeugnissen aus China zu verhängen. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung der EU-Kommission:



Die Untersuchung der Kommission hat bestätigt, dass diese Produkte in Europa zu stark gedumpten Preisen verkauft werden. Die neuen Antidumpingzölle liegen zwischen 18,1 Prozent und 35,9 Prozent und sind höher als die bereits bestehenden vorläufigen Maßnahmen, die im Oktober 2016 verhängt wurden. Diese Maßnahmen werden die EU-Stahlproduzenten vor den schädlichen Auswirkungen des chinesischen Dumpings während eines ersten Zeitraums von fünf Jahren schützen.



Darüber hinaus befasst sich die EU mit der Bewältigung der Ursachen der Überkapazitäten in der globalen Stahlindustrie durch eine aktive Beteiligung am Global Forum on Steel Excess Capacity. (06.04.2017/ac/a/m)





