Das Geld wird humanitären Partnern in der Ostukraine für dringend benötigte Hilfsmittel zur Verfügung gestellt. "Unser neues Hilfspaket wird humanitäre Partner in der Ostukraine dabei unterstützen, medizinische Hilfe, Notunterkünfte, Wasserversorgung und sanitäre Bedürfnisse bereitzustellen", betonte Stylianides.



In der Ostukraine mehren sich die Verstöße gegen die Waffenstillstandsvereinbarung mit besorgniserregenden Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung.



An die 50 Prozent der EU-Hilfsleistungen kommen notleidenden Menschen in nicht von der Regierung kontrollierten Gebieten zu Gute. Die humanitäre Unterstützung der EU und ihrer Mitgliedstaaten beläuft sich auf über 399 Mio. Euro seit 2014. (20.02.2017/ac/a/m)





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die EU-Kommission stellt zusätzliche 18 Mio. Euro an humanitärer Hilfe für die Menschen in der Ukraine zur Verfügung, die von dem bewaffneten Konflikt im Osten des Landes geflohen sind. Dies gab Christos Stylianides, Kommissar für Humanitäre Hilfe und Krisenmanagement, heute (Montag) bei seinem Besuch im Land bekannt. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung der EU-Kommission:"Hier in Bachmut möchte ich den Ukrainern heute sagen: Ihr seid nicht allein. Der Zivilbevölkerung in Not muss geholfen werden, auf beiden Seiten der Kontaktlinie", sagte Styliandes.