Nach ihrer heutigen amtlichen Unterzeichnung tritt die Verordnung am 1. Juli in Kraft und gilt für zwölf Monate. Den Mitgliedstaaten, die noch mehr Zeit brauchen, bis sie Zertifikate ausstellen können, wird eine Übergangsfrist von sechs Wochen eingeräumt.







Die Präsidenten des Europäischen Parlaments und des Rates der EU, David Sassoli und Antonio Costa sowie die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen haben heute (Montag) an der feierlichen Unterzeichnung der Verordnung über das digitale COVID-Zertifikat der EU teilgenommen, so die EU-Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Sie markiert das Ende des Gesetzgebungsverfahrens. "Dieses Zertifikat ist ein Symbol für ein offenes und digitales Europa. Wir haben dieses Zertifikat in Rekordzeit entwickelt. Es wird das Reisen in unserer Union einfacher machen", sagte von der Leyen bei der Zeremonie. "Es wird den Europäerinnen und Europäern die Freiheiten zurückgeben, die sie so sehr schätzen.""Das europäische Zertifikat ist sicher, es ist geschützt und es ist kostenlos. Diejenigen, die geimpft sind, sich von COVID-19 erholt haben oder ein negatives Testergebnis haben, haben das Recht, es zu erhalten. Und es muss überall in der Europäischen Union anerkannt werden", so die Präsidentin weiter. Das digitale COVID-Zertifikat der EU soll spätestens am 1. Juli in der ganzen EU einsatzbereit sein.Seit dem 1. Juni ist die EU-Schnittstelle (Gateway) für das digitale Zertifikat in Betrieb. Mit diesem Gateway können die Zertifikate grenzüberschreitend überprüft werden. 13 Mitgliedstaaten - Bulgarien, Tschechien, Dänemark, Deutschland, Griechenland, Kroatien, Polen, Spanien, Litauen, Estland, Lettland, Österreich, Luxemburg - haben sich bereits an die EU-Schnittstelle angeschlossen.