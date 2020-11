Entsprechend dem Anstieg der Defizite geht die Prognose davon aus, dass die Gesamtschuldenquote des Euroraums von 85,9 Prozent des BIP im Jahr 2019 auf 101,7 Prozent im Jahr 2020 und weiter auf 102,3 Prozent im Jahr 2021 und 102,6 Prozent im Jahr 2022 ansteigen wird.



Inflation bleibt niedrig



Ein starker Rückgang der Energiepreise hat die Gesamtinflation im August und September in den Negativbereich abgleiten lassen. Die Kerninflation, bei der alle Güter mit Ausnahme von Energie und unverarbeiteten Lebensmitteln berücksichtigt werden, ist während des Sommers wegen der geringeren Nachfrage nach Dienstleistungen (insbesondere tourismusbezogenen Dienstleistungen) und Industrieerzeugnissen ebenfalls erheblich zurückgegangen. Die schwache Nachfrage, die Arbeitsmarktschwäche und ein starker Euro-Wechselkurs werden die Preise drücken.



Die Inflation im Euro-Währungsgebiet, gemessen am harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI), dürfte 2020 im Durchschnitt 0,3 Prozent betragen und dann 2021 auf 1,1 Prozent und 2022 auf 1,3 Prozent steigen, da sich die Ölpreise stabilisieren. Für die EU insgesamt wird eine Inflation von 0,7 Prozent im Jahr 2020, 1,3 Prozent im Jahr 2021 und 1,5 Prozent im Jahr 2022 prognostiziert.



Valdis Dombrovskis, Exekutiv-Vizepräsident für eine Wirtschaft im Dienste der Menschen, erklärte: "Diese Prognose kommt zu einem Zeitpunkt, da die zweite Welle der Pandemie zu noch größerer Unsicherheit führt und unsere Hoffnungen auf eine schnelle Erholung zunichtemacht. Die Produktion in der EU wird bis Ende 2022 ihren Stand vor der Pandemie nicht erreichen. Doch während dieser starken Turbulenzen haben wir Entschlossenheit und Solidarität bewiesen. Wir haben uns auf bisher nie da gewesene Maßnahmen zur Unterstützung der Menschen und der Unternehmen geeinigt; wir werden gemeinsam die Weichen für die wirtschaftliche Erholung stellen und dabei alle uns zur Verfügung stehenden Mittel anwenden. Wir haben ein richtungsweisendes Konjunkturpaket - NextGenerationEU - vereinbart, in dessen Zentrum die Aufbau- und Resilienzfazilität steht, um die am schlimmsten getroffenen Regionen und Sektoren massiv zu unterstützen. Ich rufe das Europäische Parlament und den Rat neuerlich auf, ihre Verhandlungen rasch zu einem Ende zu bringen, damit 2021 Mittel fließen und wir gemeinsam investieren, reformieren und aufbauen können."



Ein hohes Maß an Unsicherheit und ein Ausblick mit Abwärtsrisiken



Die Herbstprognose 2020 ist nach wie vor mit außergewöhnlich großen Unsicherheiten und Risiken behaftet. Das Hauptrisiko stellt eine Verschlimmerung der Pandemie dar, die strengere Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit erfordern würde und schwerwiegendere und länger andauernde Auswirkungen auf die Wirtschaft hätte. Deshalb wurde eine Szenarioanalyse für zwei alternative Entwicklungspfade der Pandemie - einen günstigeren und einen abwärtsgerichteten - und deren wirtschaftliche Folgen vorgenommen. Zudem besteht die Gefahr, dass die Narben, die die Pandemie in der Wirtschaft hinterlässt - etwa in Form von Insolvenzen, Langzeitarbeitslosigkeit und Versorgungsunterbrechungen -, tiefer und größer sein könnten. Die europäische Wirtschaft könnte auch in Mitleidenschaft gezogen werden, wenn sich die Weltwirtschaft und der Welthandel weniger verbesserten als prognostiziert oder wenn die Handelsspannungen zunähmen. Mögliche Spannungen auf den Finanzmärkten sind ein weiteres Abwärtsrisiko.



Andererseits dürfte NextGenerationEU, das Aufbauinstrument der EU, einschließlich der Aufbau- und Resilienzfazilität, der EU-Wirtschaft stärkeren Auftrieb geben als angenommen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die voraussichtlichen Vorteile dieser Initiativen nur teilweise in der Prognose berücksichtigt werden konnten, da zu diesem Zeitpunkt noch kaum Informationen über die nationalen Pläne vorlagen. Zudem hätte ein Handelsabkommen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich ab 2021 positive Auswirkungen auf die EU-Wirtschaft im Vergleich zum Basisszenario, bei dem der Handel zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich den Meistbegünstigungsvorschriften der WTO unterliegt.



Hintergrund



Die Prognose wurde vor dem Hintergrund erheblicher Unsicherheit ausgearbeitet, da die Mitgliedstaaten für die zweite Oktoberhälfte umfangreiche neue Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit angekündigt hatten, mit denen die Ausbreitung des Virus eingedämmt werden soll.



Die Prognose basiert auf den üblichen technischen Annahmen für Wechselkurse, Zinssätze und Rohstoffpreise mit Stichtag 22. Oktober 2020. Bei allen anderen herangezogenen Daten, auch den Angaben zu staatlichen Maßnahmen, wurden in dieser Prognose Informationen bis einschließlich 22. Oktober berücksichtigt. Den Projektionen liegt die Annahme einer unveränderten Politik zugrunde, es sei denn, es wurden glaubwürdig konkrete politische Maßnahmen angekündigt.



Die Prognose hängt von zwei wichtigen technischen Annahmen ab: Erstens wird davon ausgegangen, dass die Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit bis zu einem gewissen Grad während des gesamten Prognosezeitraums in Kraft bleiben. Nach einer deutlichen Verschärfung im vierten Quartal 2020 dürften die Maßnahmen jedoch 2021 schrittweise gelockert werden. Es wird auch davon ausgegangen, dass sich die wirtschaftlichen Auswirkungen bestimmter Beschränkungen im Laufe der Zeit verringern werden, da sich das Gesundheitssystem und die Wirtschaftsbeteiligten an das Coronavirus-Umfeld anpassen. Zweitens: Da die künftigen Beziehungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich noch nicht geklärt sind, beruhen die Projektionen für 2021 und 2022 auf der technischen Annahme, dass der Handel zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich ab dem 1. Januar 2021 den Meistbegünstigungsvorschriften der WTO unterliegt. Die Annahme dient ausschließlich Prognosezwecken und nimmt das Ergebnis der Verhandlungen über die künftigen Beziehungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich in keiner Weise vorweg.



Die nächste Prognose der Europäischen Kommission wird die Winterprognose 2021 mit aktualisierten BIP- und Inflationsprognosen sein, die im Februar 2021 vorgelegt werden soll. (05.11.2020/ac/a/m)





