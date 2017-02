Die EU als ganze hat weiterhin gute Fortschritte bei der Verwirklichung der Ziele der Energieunion gemacht insbesondere im Hinblick auf die energie- und klimapolitischen Ziele bis 2020. Sie hat bereits ihren für 2020 gesetzten Zielwert für den Endenergieverbrauch erreicht. Das gleiche gilt für Treibhausgasemissionen: 2015 lagen die Treibhausgasemissionen um 22 Prozent unter denen des Jahres 1990. Die EU ist auch im Bereich der erneuerbaren Energien auf einem guten Weg. Den Daten für 2014 zufolge machte der Anteil der erneuerbaren Energien 16 Prozent des Bruttoendenergieverbrauchs der EU aus.



Zudem koppelt die EU ihr Wirtschaftswachstum weiter von den Treibhausgasemissionen ab. Im Zeitraum 1990-2015 wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der EU insgesamt um 50 Prozent, während die Emissionen um 22 Prozent zurückgingen.



Im Jahr 2016 hat die Kommission aus der Rahmenstrategie für die Energieunion konkrete legislative und nicht legislative Initiativen entwickelt, zuletzt im Paket "Saubere Energie für alle Europäer", das am 30. November 2016 vorgelegt wurde.



Nicht zuletzt konnte nach der Annahme des Übereinkommens von Paris im Dezember 2015 aufgrund der zügigen Ratifizierung durch die EU das erste universelle, rechtsverbindliche internationale Klimaschutzabkommen am 4. November 2016 in Kraft treten.



In einem sich rasch wandelnden geopolitischen Umfeld ist der Erfolg der Energieunion entscheidend für den Schutz der langfristigen wirtschaftlichen Interessen und des Wohlergehens Europas und der Europäer. (01.02.2017/ac/a/m)





Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung der EU-Kommission:Er beleuchtet zudem die Fortschritte, die seit der Veröffentlichung des ersten Berichts im November 2015 erzielt wurden. "Trotz der derzeitigen geopolitischen Unwägbarkeiten arbeitet Europa unbeirrbar an der Energiewende", sagte Energie- und Klimakommissar Miguel Arias Cañete.Maroš Šefčovič, für die Energieunion zuständiger Vizepräsident der Kommission, erklärte: "Die Energieunion ist weit mehr als nur Klima- und Energiepolitik. Es geht um eine grundlegende Modernisierung der gesamten europäischen Wirtschaft, mit der auf eine sozial ausgewogene Weise eine Reduzierung der CO2-Emissionen sowie Energie- und Ressourceneffizienz erreicht werden sollen. Wir sollten auch die externe Dimension der Energieunion ausbauen, damit die weltweite Führungsrolle der EU gestärkt wird. Jetzt, da ein großer Teil der Legislativvorschläge auf dem Tisch liegen, sollte 2017 das Jahr der Umsetzung werden. Diese Botschaft werde ich in die Mitgliedstaaten mitnehmen, wenn ich am 3. Februar die neue Besuchsreise zur Förderung der Energieunion starte."