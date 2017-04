Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Carlos Moedas, EU-Kommissar für Forschung, Wissenschaft und Innovation, hat die ungarischen Behörden dazu aufgerufen, die Freiheit von Wissenschaft und Forschung zu achten. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung der EU-Kommission:



"Ich bin zutiefst besorgt über die jüngsten Änderungen am ungarischen nationalen Hochschulgesetz, die gestern verabschiedet wurden. Ich bin besorgt darüber, dass diese Entwicklung in direktem Gegensatz zur Freiheit der wissenschaftlichen Forschung und unseren gemeinsamen Werten der Offenheit stehen könnte." Die Central European University in Budapest zeichne sich seit 25 Jahren durch akademische Exzellenz aus und sei ein wesentlicher Grund für die regionale Führungsrolle Ungarns im Forschungsbereich. Sie hat in den vergangenen Jahren auch wiederholt von EU-Forschungsförderung profitiert.

"Die Europäische Kommission wird dieses Gesetz nun einer umfangreichen und gründlichen Prüfung hinsichtlich seiner Vereinbarkeit mit den EU-Regeln unterziehen", kündigte Moedas an.



Ein Kommissionssprecher kündigte heute zudem an, dass sich die Europäische Kommission bei ihrer wöchentlichen Sitzung am Mittwoch kommender Woche auf Basis einer Präsentation von Frans Timmermans, Erster Vizepräsident der Europäischen Kommission, mit dem Thema befassen werde. (Pressemitteilung vom 05.04.2017) (06.04.2017/ac/a/m)





