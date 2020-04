Die Maßnahmenpakete würden von weiteren Schritten flankiert, wie etwa der Lockerung von EU-Bestimmungen hinsichtlich staatlicher Beihilfen sowie der Bereitstellung von Geldern aus EU-Strukturfonds zur Bekämpfung der Pandemie. Für Partnerländer - u.a. Balkanstaaten sowie afrikanische Länder - seien 15,6 Mrd. Euro vorgesehen, um die dortigen Gesundheits- und der Wirtschaftssysteme zu unterstützen.



Noch umfangreicher seien die Mittel, die für den sogenannten "Recovery Fund" im Anschluss an die Nothilfemaßnahmen aufgeboten werden sollten. Der geplante Fondsumfang von 1.500 Mrd. Euro entspräche in etwa einem Zehnjahreszeitraum des EU-Haushalts. Die Frage der Finanzierung sei dabei noch ungeklärt. Im Gespräch seien verschiedene Ansätze: Mittel aus dem EU-Haushalt zu "hebeln", indem die EU Investitionsrisiken übernehme und so Projekte für zusätzliches privates Geld attraktiv mache oder eine Finanzierung durch gemeinschaftliche Anleihen. Entscheidungen über die Ausgestaltung des Wiederaufbaufonds sollten in der Videokonferenz der Staats- und Regierungschefs am 23. April diskutiert werden.



Eurogruppenchef Centeno habe jüngst in einem Interview gefordert, die Schuldenbelastung solidarisch auf alle Länder zu verteilen und über möglichst lange Zeit zu strecken. Damit belebe der Recovery Fund die Diskussion um Eurobonds neu, die bislang am Widerstand einiger Mitgliedstaatengescheitert seien. Deutschland, die Niederlande, Österreich und Finnland hätten sich wiederholt gegen dieses Instrument ausgesprochen und sich damit gegen Italien, Frankreich und Spanien positioniert. Dass die Verunsicherung der Finanzmärkte auch in Deutschland nicht spurlos geblieben sei, zeige aber die Entwicklung der Verzinsung langfristiger Staatsanleihen, die zwar immer noch negativ sei, seit Beginn des Shutdown Mitte März aber einen Sprung nach oben gemacht habe. Im Hintergrund stehe dabei auch die Überlegung, welche Auswirkungen die jetzigen Maßnahmen mittelfristig auf die Inflations- und Zinsentwicklung haben würden.



So begrüßenswert Unterstützungsmaßnahmen zur Überwindung der Krise seien, so bestehe doch insbesondere beim Wiederaufbaufonds das Problem der zeitlichen und quantitativen Angemessenheit. Unter Berücksichtigung der aktuell verfügbaren Informationen würden die Analysten nach einer scharfen Rezession in der Eurozone derzeit von einem V-förmigen, also kräftigen anschließenden Aufschwung ausgehen. Die Verlaufskurve des Konjunkturaufschwungs könne dabei in einzelnen Ländern variieren. Dadurch bestehe das Risiko, dass die Mittel des Fonds ausgeschüttet würden, wenn die Erholungsphase ohnehin beginne.



Verschärft durch den Time Lag, der in den Entscheidungsstrukturen in der EU begründet sei, könnte daher eine zusätzliche Kreditflut verspätet greifen und eine konjunkturelle Überhitzung bewirken. Die Anpassung der Maßnahmen an die jeweilige Konjunktursituation müsse daher immer wieder zeitnah erfolgen. Zu definieren, wie lange die Unterstützung notwendig sei bzw. wie lange günstige Kredite aus Corona-Gründen beantragt werden könnten, dürfte schwierig zu klären sein. Dies sei aber notwendig, damit die Instrumente nicht stillschweigend zur Dauereinrichtung würden.



Letztlich werde das Gelingen der Maßnahmen auch davon abhängen, dass die Hilfe von Kredit- bzw. Garantiegebern und -nehmern wirklich als Ausdruck einer europäischen Solidarität verstanden werde. Dies bedinge einerseits rasches, möglichst unbürokratisches Handeln, andererseits aber auch eine zeitlich befristete und auf den tatsächlich nötigen Umfang begrenzte Inanspruchnahme. Der bisherige Umgang der EU-Staaten miteinander und der innenpolitische Druck, dem die Länder in der Krise ausgesetzt seien, würden hier nicht unbedingt optimistisch stimmen. (17.04.2020/ac/a/m)





