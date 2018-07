Dies werfe praktische Fragen auf, die in den kommenden Wochen zu klären seien. "Wie können die Zollbehörden den endgültigen Bestimmungsort der Waren überprüfen und so sicherstellen, dass der richtige Zolltarif angewandt wird? Ist das nicht ein großes Betrugsrisiko? Wie hoch wären die zusätzlichen finanziellen und administrativen Kosten für Unternehmen und Zollbehörden, die sich an dieses neue System halten müssen?" Der Brexit dürfe keine Rechtfertigung für die Schaffung zusätzlicher Bürokratie sein, so Barnier.



Sein Mandat sei es, auch die Interessen der Europäischen Union zu schützen, daher sei es wichtig zu prüfen, ob die Vorschläge des Vereinigten Königreichs im wirtschaftlichen Interesse der Europäischen Union liegen.



Abkommen ist Voraussetzung für einen geordneten Austritt



Barnier betonte, wie wichtig zunächst der Abschluss eines Austrittsabkommens sei: "Lassen Sie mich daran erinnern, dass das Abkommen die Voraussetzung für einen geordneten Austritt, für die Übergangszeit und für die Schaffung des Vertrauens ist, das wir brauchen, um eine solide Partnerschaft für die Zukunft aufzubauen. Dies erfordert insbesondere einen rechtlich wirksame Letzsicherung (Backstop), eine "Allwetterversicherung", um die Probleme Irlands und Nordirlands anzugehen. Alle 27 Mitgliedstaaten bestehen darauf. Warum? Weil wir uns dafür einsetzen, Irland und Nordirland vor den Folgen des Brexits zu schützen und das Karfreitagsabkommen in all seinen Dimensionen zu erhalten."



Keine Grenze zwischen Nordirland und dem Rest des Vereinigten Königreichs



"Und ich habe Dominic Raab gestern deutlich gemacht, dass wir keine Grenze zwischen Nordirland und dem Rest des Vereinigten Königreichs fordern. Was wir brauchen, sind Warenkontrollen, weil das Vereinigte Königreich den Binnenmarkt, die Zollunion und unsere gemeinsame Handelspolitik verlassen will. Wir sind offen für alle Lösungen, solange sie praktikabel sind und rechtzeitig vor dem Rücktrittsabkommen in einen rechtsgültigen Text umgewandelt werden können."



Dennoch müsse man sich auf alle Szenarien, auch den eines "No Deal" vorbereiten: "Die gestern von der Kommission angenommene Mitteilung sollte in diesem Zusammenhang gelesen werden. Wir ermutigen die nationalen Verwaltungen und Unternehmen, die uns zur Verfügung stehende, sehr kurze Zeit zu nutzen, um diese Vorbereitungen zu beschleunigen." (Pressemitteilung vom 20.07.2018) (23.07.2018/ac/a/m)







