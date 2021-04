Paris (www.aktiencheck.de) - Der Euro büßt im Vergleich zum Südafrikanischen Rand (ZAR) weiter ein, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Seit dem Jahreswechsel stehe bereits ein Verlust von rund 5 Prozent zu Buche. Angesichts der fundamentalen Probleme, vor denen Südafrika stehe, sei die Entwicklung überraschend: Zwar glänze das Land mit einer positiven Handelsbilanz, sei aber trotzdem von Ratingagenturen abgestuft worden und erfülle nun nicht mehr die Voraussetzungen für eine Bonitätsnote im Investment-Grade-Bereich. Gründe dafür lägen im schwachen Wachstum, das aktuell um den Nullpunkt liege. Noch vor der Krise sei Südafrika zwischen vier und sechs Prozent gewachsen. Hinzu komme eine Arbeitslosenquote von teilweise bis zu 30 Prozent. Wie würden diese Horror-Zahlen die jüngste Kursbewegung der Währung im Vergleich zum Euro rechtfertigen?



Blicke man langfristig auf beide Währungen, so befinde sich der Euro zum Rand in einem mehrjährigen Aufwärtstrend. Die jüngste Korrektur könnte dem Umstand geschuldet sein, dass die Abstufung Südafrikas vom Markt bereits erwartet worden sei und dass es für das Land nach der Pandemie nur besser werden könne. Zugleich habe auch die europäische Impfkampagne keine Fahrt aufgenommen. Dennoch: Anleger könnten sich darauf einstellen, dass der Höhenflug des Rand in absehbarer Zeit ende und sich am langfristigen Trend beider Währungen orientiere. Sobald in Europa Normalität einkehre, dürfte auch der Euro wieder an Stärke gewinnen. (16.04.2021/ac/a/m)



