Linz (www.aktiencheck.de) - Der EUR/USD ist gestern bei 1,2440 gescheitert und auf Werte bis 1,2385 zurückgefallen, obwohl aus den USA keine "good news" kommen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Bei den Handelsbeschränkungen würden die Wirtschaftsberater von Präsident Trump das Handtuch werfen. Und die Touristen würden trotz eines günstigen Wechselkurses die Vereinigten Staaten meiden. Einbußen im Tourismus bis zu 20% seien in diesem Jahr möglich. Heute könne bei der EZB Sitzung vielleicht ein Hinweis zur Änderung der Zinspolitik kommen. Aussichten: Solange sich der EUR/USD über 1,2400 halten könne, seien Werte Richtung 1,2500 möglich. (08.03.2018/ac/a/m)





