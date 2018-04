Für die USA habe es übrigens ebenfalls Preisdaten gegeben: So sei der von der US-Notenbank bevorzugt wahrgenommene Gesamtindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) ein wenig stärker als von den meisten Ökonomen vorhergesagt angestiegen. Allerdings hätten sich gemäß CME FedWatch Tool die impliziten Wahrscheinlichkeiten für eine Zinserhöhung im Juni (rund 85 Prozent) bzw. für vier Zinserhöhungen im Jahr 2018 (ca. 30 Prozent) gegenüber der Vorwoche etwas zurückgebildet.



Immerhin habe es gestern aus den USA frische Daten gegeben. So seien die gestern veröffentlichten Einkaufsmanagerindices für die Industrie sowohl in der Version von Markit als auch der des ISM leicht hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Wegen der Feiertage völlig unter den Tisch gefallen sei übrigens der am Donnerstag veröffentlichte wichtige Chicagoer Einkaufsmanagerindex, der an einem normalen Handelstag mit 57,4 (Medianerwartung 62,1) höchstwahrscheinlich zu Kursreaktionen geführt hätte. Die Wachstumserwartungen für das erste Quartal 2018 - etwa gemessen am Modell der FED von Atlanta GDPNow - seien zuletzt sogar auf 2,8 Prozent (annualisiert) angestiegen.



Allerdings sei dies ohne Einfluss auf den Euro geblieben, der sich leicht oberhalb seines Mittelwertes vom ersten Quartal und damit immer noch fast impulslos - für viele Akteure bestehe deswegen kaum Handlungsbedarf - innerhalb seiner breiten Konsolidierung zwischen 1,2155 und 1,2555 bewege. (03.04.2018/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Auch wenn während der Ostertage der Devisenhandel fast zum Erliegen kam, gab es zum Ausgang der vergangenen Woche durchaus noch interessante Inflationsdaten, die für Deutschland etwas niedriger als von den meisten Ökonomen erwartet ausfielen, so die Analysten der Deutschen Bank.Allerdings sei diese Entwicklung durch die vorläufigen Daten für März aus Italien und Frankreich, die noch am vergangenen Freitag veröffentlicht worden seien, konterkariert worden. So seien die Konsumentenpreise in Frankreich gegenüber dem Vormonat um 1,0 Prozent (erwartet sei im Mittel ein Anstieg von lediglich 0,8 Prozent gewesen) bzw. Italien um 0,4 Prozent (mittlere Erwartung plus 0,1 Prozent) gestiegen. Auch wenn diese Daten über die Feiertage untergegangen sein mögen, dürften sie sich zumindest bei der Publizierung am kommenden Mittwoch im Konsumentenpreisindex für die Eurozone niederschlagen, so die Analysten der Deutschen Bank.