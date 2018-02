Der EUR notiere heute Morgen im Bereich der 1,2430/1,2400 und damit unter dem Niveau der Frühbörse gestern Morgen.



Denkbar sei heute auf der Oberseite, dass der EUR versuchen könnte, sich zunächst über der 1,2400 zu etablieren. Gelinge dies, so könnte er dann versuchen, die 1,2418/20, die 1,2432/34 und dann die 1,2447/49, bzw. die 1,2453/55 zu erreichen. Könne er sich über die 1,2453/55 schieben, so wären die 1,2461/63 und bzw. die 1,2474/76 die nächsten relevanten Anlaufziele. Mit dem Überschreiten der 1,2474/76 wäre der Weg dann an die 1,2485/87, an die 1,2493/95 und an die 1,2503/05 frei. Könne sich der EUR heute über die 1,2503/05 schieben, so könnte er dann die 1,2515/17, die 1,2521/23 und die 1,2533/37 anlaufen.



Könne sich der EUR nicht über der 1,2400 festsetzen, so könnten sich Rücksetzer einstellen, die zunächst bis an die 1,2392/90 gehen könnten. Unter der 1,2392/90 wären dann die 1,2381/79, die 1,2369/67 und die 1,2358/56 weitere Anlaufmarken. Würden die 1,2358/56 heute unterschritten, so kämen die 1,2347/45, die 1,2335/33 und dann die 1,2328/26 als weitere Anlaufmarken in Betracht. Unter der 1,2328/26 wären die 1,2319/17, die 1,2312/10 und dann die 1,2303/01 weitere Anlaufziele. Gehe es heute unter die 1,2303/01, wären die 1,2294/92, die 1,2282/80 und die 1,2269/67 weitere Anlaufmarke.



Widerstände und Unterstützungen:



Das Währungspaar EUR/USD habe seine Widerstände heute bei 1,2437/55 als auch bei 1,2542. Weitere Widerstände befänden sich bei 1,2664 als auch bei 1,2812. Unterstützungen würden aktuell heute bei 1,2329 als auch bei 1,2276 verlaufen. Weitere Unterstützungen fänden sich bei 1,2198/37 als auch bei 1,2043.



Die Experten von "day-trading-live.de" rechnen heute mit einem seitwärts/abwärts gerichteten Markt.



Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



1,2420 (1,2447) bis 1,2369 (1,2345) sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (01.02.2018/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der EUR/USD notierte gestern Morgen bei 1,2390/1,2440, berichten die Experten von "day-trading-live.de".Der EUR sei gestern bis zum späten Abend in kleineren Aufwärtsimpulsen bis an die 1,2474 gelaufen. Hier sei es dann im Rahmen des FED-Zinsentscheids dann nicht weitergegangen. Der EUR habe im späteren Handel dann wieder an die 1,2400 zurückgesetzt und hier im Frühhandel konsolidiert.Die Experten von "day-trading-live.de" hatten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der EUR mit dem Überschreiten der 1,2463/63 weiter bis an die 1,2474/76 laufen könnte. Diese Bewegung habe sich eingestellt, das Anlaufziel sei exakt getroffen worden, das Setup habe damit perfekt gepasst. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 1,2381/79 ebenfalls exakt an unser nächstes Anlaufziel bei 1,2369/67, so die Experten von "day-trading-live.de". Damit habe das Setup gestern sehr gut gegriffen.Tageshoch: 1,2474 (Vortag: 1,2454); Tagestief: 1,2386 (Vortag: 1,2334); Range: Pips 88 (Vortag 120 Pips)Chartcheck: Der EUR habe gestern weiter konsolidiert. Er notiere nach wie vor im Bereich der EMA20 im 4h Stunden Chart. Das sei aktuell noch neutral zu bewerten. Er habe damit die Möglichkeit weiter zu steigen. Anlaufmarken wären die 1,2500 und dann die 1,2537. Gehe es unter die EMA20 und würden zwei rote Kerzen ausgebildet, wäre das ein Hinweis darauf, dass sich weitere Abgaben einstellen könnten, die dann übergeordnet bis 1,2095/90 gehen könnten. Hier sei der EUR aktuell gut abgesichert. Erst unter der 1,2095 würde sich das Chartbild eintrüben.Ausblick für heute: