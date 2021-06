Ausblick: Das Währungspaar EUR/USD müsse einen Anstieg über den 200er EMA und in der Folge einen nachhaltigen Anstieg über den 10er EMA schaffen, um die Lage aufzuhellen.



Die Long-Szenarien: EUR/USD könne die aktuelle Seitwärtsbewegung als Sprungbrett für einen weiteren Anstieg nutzen und nicht nur über den 200er EMA, sondern auch nachhaltig über den 10er EMA ansteigen. Könne sich EUR/USD über dem 10er EMA stabilisieren, wäre mit einem weiteren Hochlauf bis zum 50er EMA bei USD 1,206 zu rechnen. Gehe es weiter höher, könnte die Widerstandslinie angelaufen werden.



Die Short-Szenarien: EUR/USD schaffe keinen Anstieg über 10er EMA und sacke wieder nach unten ab. Werde dann auch dem Abwärtstrend folgend das Verlaufstief bei USD 1,184 unterschritten, würde EUR/USD unter den 50er EMA im Wochenchart rutschen. Damit würde sich die Lage erneut deutlich eintrüben und ein weiterer Kursrückgang bis zum 200er EMA im Wochenchart bei USD 1,160 wahrscheinlich werden. (25.06.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Das Währungspaar EUR/USD befindet sich seitdem Verlaufshoch bei USD 1,226 vom 25. Mai in einem Abwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei habe die Abwärtsdynamik bis Anfang Juni zunächst noch vom 50er EMA aufgefangen werden können. Allerdings sei bereits kein nachhaltiger Durchbruch mehr über den 10er EMA gelungen, was schon auf weitere Schwäche hingedeutet habe. Am 16. Juni sei es dann zu einem kräftigen Durchbruch nach unten unter den 50er EMA gelungen. Es habe sich eine lange schwarze Tageskerze gebildet, die weitere Kursschwäche indiziert habe. In der Folge sei am 17. Juni auch der wichtige 200er EMA nach unten durchbrochen worden, womit sich die Lage für das Währungspaar auch langfristig eingetrübt habe. Aktuell pendle EUR/USD in einer Aufwärtskorrektur im Bereich des 200er EMA. Im Wochenchart habe die Abwärtsbewegung mit dem Verlaufstief bei USD 1,184 vom 50er EMA gehalten werden können.