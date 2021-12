Ausblick: Der Abwärtstrend sei im EUR/USD klar intakt, aktuell befinde sich das Währungspaar aber in einer Aufwärtskorrektur.



Die Short-Szenarien: Das Währungspaar pendle weiterhin um den 10er EMA, ohne jedoch nachhaltig nach oben auszubrechen. Solange der 10er EMA im Bereich des

10er EMA oder in der Extension unter dem 50er EMA bleibe, sei mit weiter fallenden Kursen zu rechnen. Die erste Anlaufmarke auf der Unterseite wäre dabei das Verlaufstief bei USD 1,118, gefolgt von der Unterstützung bei USD 1,110.



Die Long-Szenarien: Das Währungspaar könne sich über dem 10er EMA im Tageschart halten und weiter kurzfristige Stärke zeigen. In der Folge wäre dann mit einem weiteren Hochlauf bis zum 50er EMA zu rechnen. Erst über dem 50er EMA würde sich die Lage für EUR/USD deutlich aufhellen und ein weiterer Hochlauf zum Widerstand bei USD 1,150 wahrscheinlich werden. (17.12.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Das Währungspaar EUR/USD befindet sich in einem langfristigen Abwärtstrend und gibt seit Monaten weiter nach, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Aufwärtskorrekturen in diesem Abwärtstrend seien dabei im Bereich des 10er EMA, in der Extension weitgehend im Bereich des 50er EMA im Tageschart ausgefallen. Das bisherige Verlaufstief der laufenden Abwärtsbewegung sei bei USD 1,118 erreicht worden. In der Folge sei es dann zu einer Aufwärtskorrektur gekommen, die wie üblich erneut den 10er EMA erreicht habe. Hier pendle das Währungspaar nun seit Tagen seitwärts und befinde sich in einer Konsolidierungsphase. Solange der 50er EMA nicht nachhaltig überschritten werde, sei mit eher weiter fallenden Kursen und einer Fortsetzung des Abwärtstrends zu rechnen. Zu beachten sei zudem, dass es im Wochenchart zu einer bearishen Überschneidung des 50er EMA unter den 200er EMA kommen könnte. Was ein weiteres langfristiges Schwächesignal wäre.