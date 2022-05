In der Zwischenzeit werde die US-Notenbank mit der Normalisierung ihrer Politik weiter vorangehen, da der US-Arbeitsmarkt heiß laufe und das US-Engagement im Krieg in der Ukraine geringer sei als das europäische.



"Gemessen an den Bewertungsmaßstäben scheint der gedrückte EUR/USD-Kurs jedoch längerfristig nicht haltbar zu sein. Der reale effektive US-Dollar ist teuer (15% über dem langfristigen Durchschnitt), und der EUR/USD-Kurs liegt deutlich unter der Kaufkraftparität und den Fair-Value-Modellen. Die Diversifizierung der Reserven und das wachsende US-Handelsdefizit verstärken den strukturellen USD-Gegenwind", führe Hempell weiter aus.



Wann werde sich der EUR/USD-Kurs wieder nachhaltig erholen? Der Währungsexperte erkläre:

"Wir achten sorgfältig auf Anzeichen dafür, ob die Eskalationsrisiken im Zusammenhang mit der Ukraine ihren Höhepunkt erreicht haben. Eine Erleichterung dieser angespannten Lage würde die Gebote für sichere USD-Häfen zügeln, die wirtschaftlichen Risiken für den Euroraum zähmen, den immer lauter werdenden Falken in der EZB ermöglichen, Inflationsrisiken entschiedener anzugehen, und die Portfoliozuflüsse wieder ansteigen lassen. Bis dahin wird der "Greenback" wahrscheinlich die Oberhand behalten." (25.05.2022/ac/a/m)







Köln (www.aktiencheck.de) - Die Erholung der letzten Woche hat den Euro von seinen Fünf-Jahres-Tiefs befreit, wozu auch der hawkishe Ton der EZB beigetragen hat, sagt Thomas Hempell, Head of Macro und Market Research bei Generali Investments.Kurzfristig sei jedoch noch nicht mit einer anhaltenden Entspannung zu rechnen. "Der Ukraine-Krieg schürt weiterhin geopolitische Unsicherheiten und Rezessionsrisiken - vor allem in Europa. Da die Inflation weltweit ansteigt und die Abriegelung Chinas das Wachstum abwürgt, begünstigt die politische Unsicherheit weiterhin den antizyklischen US-Dollar", so Hempell.