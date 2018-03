Paris (www.aktiencheck.de) - Der US-Präsident hat die Welt seit seinem - vorsichtig formuliert - eher ungewöhnlichen Wahlkampf schon mehrfach geschockt, so die Analysten der BNP Paribas stellen in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Mit seinem jüngsten Vorstoß - einer geplanten Einführung von Zöllen auf Stahl und Aluminium - habe Trump es erneut geschafft, weltweit für Kopfschütteln zu sorgen. Dass dieses Vorhaben auch in den eigenen Reihen nicht gut ankomme, überrasche nicht wirklich, zeige doch ein Blick in die Vergangenheit, dass eine solche Abschottungspolitik häufig zu einem Handelskrieg führe, der letztendlich nur Verlierer kenne.Diese rabiate "America First"-Strategie mache sicherlich auch dem Dollar zu schaffen. An sich könnte der Greenback im Vergleich zum Euro ein deutlich höheres Niveau aufweisen. Grund: Seit Ende 2015 habe die US-Notenbank FED nicht nur schon fünfmal den Leitzins auf aktuell 1,25 bis 1,50 Prozent angehoben, sondern auch weitere Zinsschritte für das laufende Jahr in Aussicht gestellt. Auf der anderen Seite brumme aber auch die Konjunktur in der Eurozone. Und: Auf der EZB-Sitzung vom Donnerstag habe EZB-Chef Mario Draghi auf die sonst übliche Formulierung, im Notfall die Anleihekäufe wieder auszuweiten, verzichtet. Dies könnte als Signal gewertet werden, dass das Ende der ultra-lockeren Geldpolitik der EZB zumindest ein wenig näher rücke. Schwächen dürfte diese fehlende Aussage den Euro im Vergleich zum Dollar wohl eher nicht - im Gegenteil. (09.03.2018/ac/a/m)