Der Titel dieser Kolumne "Test der Parität" beziehe sich auf die Möglichkeit, dass der EUR/USD in Richtung 1,00 abwerte. Er habe am vergangenen Freitag 1,10 durchbrochen, und ein Test der Parität könnte bevorstehen. Der USD könnte weiter zulegen:



- wenn die geopolitischen Spannungen zunehmen würden, was mehr Anleger zur bevorzugten Fluchtwährung und zu einer robusteren Portfoliodiversifizierung veranlasse.



- wenn die FED die Geldpolitik aggressiver straffe als die EZB.



- wenn die FED die Aufwertung des USD nicht bekämpfe, da dies die importierte Inflation und den allgemeinen Inflationsdruck begrenzen würde.



- wenn der Status des USD als globale Reserve-, Finanzierungs- und Transaktionswährung angesichts der obigen Argumentation unangetastet bleibe.



wenn sich die Deglobalisierung unter dem Strich als USD-aufwertender Faktor erweise. (09.03.2022/ac/a/m)





Brüssel (www.aktiencheck.de) - Marktverwerfungen sind in diesen Tagen an der Tagesordnung, so Peter De Coensel, CEO von Degroof Petercam Asset Management (DPAM).Die Anleihe-, Aktien- und Rohstoffmärkte hätten verzweifelt versucht, die unverhältnismäßige Unsicherheit infolge des tragischen Russland-Ukraine-Konflikts in den Griff zu bekommen.Der öllastige Goldman Sachs Rohstoffindex (US-Rohöl und Brent-Rohöl würden etwa 44% davon ausmachen) habe bei 783 Punkten geschlossen und sei damit im Wochenverlauf um 20% gestiegen. Energie, Basismetalle und Agrarrohstoffe wie Weizen und Mais seien gleichzeitig mit dem Index gestiegen. Dieser Index liege genau 100 Punkte unter dem Allzeithoch vom September 2008, das bei 893 Punkten gelegen habe. Damals habe der Rohölpreis am 3. Juli 2008 einen Höchststand von 145,29 USD erreicht, bevor er bis zum Ende des Jahres, als die Weltwirtschaft in eine tiefe Rezession abgerutscht sei, auf einen Tiefststand von 33 USD gefallen sei.Der Dollar-Index (ein Maß für den Wert des US-Dollars im Verhältnis zu einem Korb ausländischer Währungen, der oft als Korb der Währungen der US-Handelspartner bezeichnet werde, d. h. Euro, Japanischer Yen, Pfund Sterling, Kanadischer Dollar, Schwedische Kronen und Schweizer Franken) habe im April 2008 einen Tiefstand von 71,32 erreicht. Seitdem sei der USD-Index im Aufwärtstrend. In der vergangenen Woche habe der USD-Index um 2,03% zugelegt und bei 98,65 geschlossen.Rückblickend betrachtet, sei 2008 der Höhepunkt der ungebremsten, unregulierten Globalisierung gewesen.Von diesem Zeitpunkt an hätten die Währungsbehörden eingegriffen, um das Funktionieren der Märkte zu steuern, die Bereitstellung von Liquidität zu gewährleisten und die Finanzmärkte im Gleichschritt zu stabilisieren. Die Saat der Deglobalisierung sei während der globalen Finanzkrise gesät worden.Die Behauptung, dass der USD als globale Reservewährung durch die Konkurrenz des Chinesischen Yuan, von Gold oder Kryptowährungen beeinträchtigt werde, gehe an einigen grundlegenden Tatsachen vorbei. Diese sollten die Marktteilnehmer darüber aufklären, dass der USD als globale Reservewährung so stark wie eh und je sei. Der Haupttrugschluss bestehe darin, dass die Definition des USD als globale Reservewährung oft zu eng gefasst gewesen sei.Marktteilnehmer würden auf die Summe der weltweit gehaltenen Devisenreserven der Zentralbanken verweisen. In diesem Sinne hätten wir tatsächlich einen Gesamtrückgang der USD-Bestände in Prozent erlebt. Am 25. Mai 2021 habe es auf der Website des Internationalen Währungsfonds (IWF) geheißen: "Der Anteil der von den Zentralbanken gehaltenen US-Dollar-Reserven fiel im vierten Quartal 2020 auf 59 Prozent - den niedrigsten Stand seit 25 Jahren -, so die Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves (COFER) Erhebung des IWF." Letztere würden etwa 12 bis 13 Billionen USD ausmachen. Rechne man jedoch die auf USD lautenden Transaktionen und Verbindlichkeiten des privaten Sektors hinzu, so komme man auf 170 Billionen USD. Die häufig verwendete Metrik der globalen USD-Zentralbankreserven verblasse im Vergleich zu den realen USD-Fremdwährungspositionen, die in der letztgenannten Zahl zum Ausdruck kämen.