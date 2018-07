Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der EUR/USD-Kurs (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275) notiert per saldo wenig verändert um 1,17, so die Analysten der Helaba.



Die Verschiebung der EZB-Zinswende habe zwar den Euro belastet. Jedoch werde der sich zuspitzende Handelskonflikt eher als Malus für den US-Dollar gewertet, da US-Präsident Trump kein Interesse an einem zu starken Dollar habe. Dabei überwiege noch der zyklische Vorteil des Greenback. Da die FED angesichts des kräftigen US-Wachstums mit den Zinserhöhungen voranschreite, weite sich der US-Renditevorteil vorerst noch aus. Der EUR/USD-Kurs dürfte im weiteren Jahresverlauf um 1,15 notieren. (11.07.2018/ac/a/m)



