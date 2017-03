Denkbar sei, dass der EUR heute versuchen könnte, sich zunächst über die 1,0730 zu etablieren. Gelinge dies, so könnte er dann versuchen, die 1,0740/42, die 1,0751/53 und dann die 1,0760/62 zu erreichen. Könne er sich über die 1,0762 schieben, so könnte er dann die 1,0770/72, die 1,0777/79 und dann die 1,0786/88 zu erreichen. Über der 1,0788 wäre dann noch Platz bis an die 1,0794/96 und bis an die 1,0804/07.



Rutsche der EUR unter die 1,0730, so könnten sich erneute Rücksetzer einstellen, die zunächst bis 1,0720/18, 1,0709/07 und dann bis 1,0695/1,0693 gehen könnten. An allen Marken bestehe die Möglichkeit, dass sich die Notierungen erholen würden. Rutsche der EUR unter die 1,0693, so könnte er dann die 1,0684/82, die 1,0670/67 bzw. die 1,0661/59 anlaufen. Unter der 1,0659 wären dann die 1,0650/48 und die 1,0640/38 die nächsten Anlaufmarken.



Widerstände und Unterstützungen:



Das Währungspaar EUR/USD habe seine Widerstände heute bei 1,0752/96. Weitere Widerstände würden sich bei 1,0819/27/48/69 als auch bei 1,0904/36 befinden.



Unterstützungen würden aktuell heute bei 1,0695/16 als auch bei 1,0570/47/24/10 verlaufen. Weitere Unterstützungen würden sich bei 1,0498/57/30 als auch bei 1,0392/51 finden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/ aufwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



1,0742 (1,0761) bis 1,0690 (1,0677) sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (16.03.2017/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der EUR/USD notierte gestern Morgen bei 1,0605/1,0620, so die Experten von "day-trading-live.de".Der EUR habe zunächst in einer engen Box von nur 25 Pips seitwärts geschwankt. Der EUR habe am frühen Nachmittag sein TT bei 1,0607 markiert. Von hier aus sei es zunächst zögerlich aufwärts gegangen. Der EUR sei dann im Rahmen der Bekanntgabe des US-Zinsentscheids dynamisch angestiegen. Er habe die 1,0700 erreichen und überwinden können. Rückenwind habe es auch durch das niederländische Wahlergebnis am Abend gegeben.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der EUR mit dem Überwinden der 1,0725 bis 1,0731/34 laufen könnte. Es seien am Abend dann noch 6 Pips mehr geworden. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 1,0618 direkt an die nächste Anlaufmarke bei 1,0507 gegangen. Hier habe das Setup sehr gut gepasst.TH: 1,0740 (Vortag: 1,0652)/ TT: 1,0607 (Vortag: 1,0600)/ Range: 52 Pips (Vortag: 52 Pips)Im Frühhandel notiere der EUR bei 1,0720/1,0740. Er notiere damit deutlich dem Niveau der Frühbörse gestern Morgen.