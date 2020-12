Ausblick: Der Aufwärtstrend im EUR/USD sei klar intakt, das Währungspaar bewege sich ohne zu große Schwankungen in dem steigenden Trendkanal. Aktuell sei EUR/USD wieder an dessen oberer Begrenzung angekommen.



Die Short-Szenarien: Zuvor sei EUR/USD immer wieder an der oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals nach unten abgeprallt. Auch aktuell zeige sich das Cross mit einer schwarzen Tageskerze, die auf einen Abprall nach unten hindeute. Der Anlaufbereich der erwarteten Korrektur dürfte sich erneut im Bereich des 10er EMA bei aktuell USD 1,216 befinden. Sollte EUR/USD weiter nach unten abtauchen, wäre mit einem Rücklauf zur unteren Begrenzung des steigenden Trendkanals zu rechnen, wo aktuell auch der 50er EMA als Unterstützung verlaufe.



Die Long-Szenarien: EUR/USD zeige direkt weiter Stärke und breche aus dem steigenden Trendkanal nach oben aus. Gelinge ein nachhaltiger Ausbruch über das Verlaufshoch bei USD 1,227, wäre mit einem Hochlauf bis zum Widerstand vom Frühjahr 2018 bei USD 1,240 zu rechnen. (18.12.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Das Währungspaar EUR/USD kennt seit dem Verlaufstief bei USD 1,160 vom 04. November nur eine Richtung, nach oben, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Mit der Überwindung des 50er EMA im Tageschart bei USD 1,173 am 05. November sei ein bullishes Signal geliefert worden, was bisher auch bestätigt worden sei. Das Währungspaar steige seitdem stetig an, wobei die kurzfristige Stärke mit Notierungen über dem 10er EMA bestätigt werde. Abwärtskorrekturen im EUR/USD seien in den Vorwochen stets im Bereich des 10er EMA ausgelaufen, danach sei es direkt wieder kräftig nach oben gegangen. Zu beachten sei, dass es in dem Währungspaar im Wochenchart Anfang November eine Überschneidung des 50er EMA über den 200er EMA gegeben habe. Ein langfristiges bullishes Signal.