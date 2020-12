Ausblick: Der Aufwärtstrend des EUR/USD sei klar intakt, von Schwäche sei nichts zu sehen.



Die Long-Szenarien: Das Währungspaar könne direkt weiter zulegen und Kurs auf die obere Begrenzung des steigenden Trendkanals bei USD 1,222 nehmen. Ein Ausbruch nach oben aus dem Trendkanal und ein noch steilerer Anstieg im EUR/USD sei aktuell eher unwahrscheinlich. Langfristig wäre das nächste Kursziel am Widerstand im Bereich ab USD 1,241 zu sehen. Hier sei das Währungspaar im Frühjahr 2018 wieder nach unten abgeprallt.



Die Short-Szenarien: EUR/USD drehe wieder nach unten ab und falle unter den 10er EMA. Erst mit einem nachhaltigen Durchbruch unter den 10er EMA würde sich die Lage für das Währungspaar kurzfristig eintrüben und es könnte ein Rücklauf zur unteren Trendkanalbegrenzung bei USD 1,195 erfolgen. Für deutlicheren Gegenwind würde aber erst ein Kursrutsch unter den 50er EMA im Tageschart sorgen, der aktuell bei USD 1,189 verlaufe. Dann wäre ein weiterer Kursrückgang bis unter die Marke von USD 1,170 wahrscheinlich. (11.12.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nach dem EZB-Leitzinsentscheid vom Vortag hat der Euro nichts von seiner Stärke verloren und notiert nur noch knapp unter dem jüngsten Verlaufshoch bei USD 1,2177, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Die EZB habe sich in der Vergangenheit mehrfach kritisch zum starken Euro geäußert, habe den weiteren Anstieg bisher aber nicht verhindern können. Aktuell notiere EUR/USD am frühen Freitagmorgen bei USD 1,216 und dürfte wohl weiter zulegen. Im Fokus für den weiteren kurzfristigen Verlauf stehe der 10er EMA, der aktuell bei USD 1,208 verlaufe. Solange EUR/USD über dem 10er EMA notiere, sei direkt mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. Zu beachten sei zudem, dass es im Wochenchart eine Überschneidung des 50er EMA über den 200er EMA gegeben habe, was als langfristiges bullishes Signal zu werten sei.